Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết thông tin tình báo xác nhận con tàu di chuyển trên các tuyến vận chuyển ma túy đã được nhận diện tại khu vực Đông Thái Bình Dương.

Thùy Liên
(Ảnh minh họa: Nguồn: US Southern Command)

Ngày 14/4, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết quân đội nước này đã không kích một tàu nghi chở ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương, làm 4 người trên tàu thiệt mạng.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp Washington triển khai các hoạt động tấn công tương tự.

Trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh miền Nam cho biết thông tin tình báo xác nhận con tàu nói trên di chuyển trên các tuyến vận chuyển ma túy đã được nhận diện tại khu vực Đông Thái Bình Dương và tham gia vào các hoạt động này.

Thông báo cũng nêu rõ tiêu diệt 4 đối tượng nam và không có binh sỹ Mỹ bị thương. Tuy nhiên, phía Mỹ hiện chưa đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh con tàu đang vận chuyển ma túy khi bị tấn công.

Trước đó hai ngày, Mỹ đã đánh chìm hai tàu khác với cáo buộc vận chuyển ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến tổng cộng 7 người thiệt mạng.

Kể từ đầu tháng 9 năm ngoái, quân đội Mỹ được cho là đã thực hiện khoảng 50 cuộc không kích nhắm vào các tàu nghi buôn bán ma túy, khiến ít nhất 174 người trên các tàu này thiệt mạng.

Trong một diễn biến liên quan, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) - tổ chức bảo vệ quyền dân sự hàng đầu tại Mỹ cho biết Ủy ban Liên Mỹ về Nhân quyền đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên tại thành phố Guatemala hồi tháng trước nhằm xem xét tính hợp pháp của chiến dịch tấn công tàu thuyền của Mỹ tại khu vực Caribe, cũng như những tác động mà các chiến dịch này gây ra đối với cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh./.

