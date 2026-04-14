Mỹ: Nổ súng tại cơ sở phục hồi chức năng ở New Jersey, 2 người thương vong

Theo THX, ngày 13/4, truyền thông sở tại đưa tin một vụ nổ súng đã xảy ra bên trong một cơ sở phục hồi chức năng ở thị trấn Egg Harbor, bang New Jersey (Mỹ), khiến một người thiệt mạng và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

CBS News cho biết vụ việc được báo cáo vào khoảng 6h30 sáng (giờ địa phương).

Văn phòng Công tố Quận Atlantic nhận định đây dường như là một vụ việc riêng lẻ giữa những người quen biết nhau.

Trước đó, vào tháng 3, một vụ nổ súng đã xảy ra tại bang Florida (Mỹ) khiến 2 người thiệt mạng và buộc ban tổ chức giải golf Players Championship phải trì hoãn việc cho khán giả vào sân trước khi diễn ra vòng 3 của giải đấu.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt St. Johns tại Ponte Vedra Beach, bang Florida, vụ nổ súng xảy ra vào cuối ngày 13/3, cách sân golf TPC Sawgrass-nơi tổ chức giải khoảng 1,6 km. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm vào sáng sớm 14/3 tại hạt Nassau, cách địa điểm tổ chức giải khoảng 48,2 km về phía Bắc.

Cảnh sát trưởng Robert Hardwick cho biết nghi phạm được xác định là Christian Barrios, 32 tuổi./.

