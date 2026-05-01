Mỹ "bật đèn xanh" cho dự án đường ống dẫn dầu Bridger xuyên biên giới

Ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký giấy phép liên bang cho phép dự án mở rộng đường ống dẫn dầu thô Bridger, một công trình xuyên biên giới nhằm gia tăng năng lực vận chuyển năng lượng tại khu vực Bắc Mỹ và hỗ trợ lượng dầu từ Canada vào Mỹ.

Phát biểu trong lễ ký diễn ra tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh dự án này tương tự tuyến đường ống dẫn dầu Keystone XL trước đây và sẽ mở rộng đáng kể khả năng vận chuyển dầu trong khu vực Bắc Mỹ, đồng thời khẳng định đây là một bước quan trọng đối với an ninh năng lượng dài hạn.

Ông cho rằng các đường ống được đặt sâu dưới lòng đất hiệu quả hơn so với vận chuyển bằng xe tải hoặc đường sắt.

Dự án Bridger Pipeline Expansion là tuyến đường ống dài khoảng 1.041km, đường kính 91,4cm, do công ty Bridger Pipeline LLC phát triển. Tuyến đường ống bắt đầu từ biên giới Mỹ-Canada tại quận Phillips, tiểu bang Montana, đi qua Montana và xuống bang Wyoming, kết thúc tại Guernsey, Wyoming.

Công suất vận chuyển ban đầu dự trù khoảng 550.000 thùng dầu mỗi ngày, với khả năng mở rộng vượt quá 1 triệu thùng mỗi ngày. Tổng chi phí ước tính khoảng 2 tỷ USD.

Theo luật pháp Mỹ, các dự án đường ống vượt biên giới phải có giấy phép liên bang. Giấy phép này cho phép xây dựng phần vượt biên giới, nhưng dự án vẫn phải trải qua các quy trình xét duyệt về môi trường, an toàn và quy định liên bang và tiểu bang.

Dự án cần thêm chấp thuận từ Cục Quản lý Đất đai, Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ, Quân đoàn Công binh và các cơ quan tiểu bang, bao gồm giấy chứng nhận phù hợp tại Montana.

Quy trình đánh giá tác động môi trường đang được tiến hành, với thông báo chuẩn bị được công bố vào ngày 1/4/2026 và thời hạn tiếp nhận ý kiến đóng góp từ công chúng dự kiến đến ngày 1/5/2026.

Dự án được xem là phần tiếp nối của tuyến đường ống Keystone XL đã bị hủy trước đây, tận dụng các hành lang có sẵn và mở rộng khả năng đưa dầu từ Canada vào thị trường Mỹ.

Những người ủng hộ cho rằng dự án sẽ tăng cường hạ tầng năng lượng, giảm phụ thuộc vào vận chuyển bằng xe tải và đường sắt, đồng thời hỗ trợ việc làm trong ngành năng lượng.

Hành động này phù hợp với chương trình năng lượng của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, bao gồm các sắc lệnh ban hành năm 2025, tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia và yêu cầu đẩy nhanh việc cấp phép cho các dự án dầu khí và đường ống.

Dự án Bridger hiện vẫn trong giai đoạn phát triển ban đầu và chưa thể khởi công cho đến khi hoàn tất các xét duyệt về môi trường, thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng và các giấy phép cần thiết.

Một số nhóm môi trường và cộng đồng địa phương đã nêu quan ngại về tác động đối với đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái, cũng như các vấn đề liên quan đến gia tăng sản xuất dầu.

Mặc dù Nhà Trắng chưa công bố toàn văn giấy phép, nhưng cho biết đây là bước quan trọng nhằm tăng cường năng lượng Mỹ và đạt độc lập dài hạn về năng lượng. Một số ý kiến ủng hộ trên mạng xã hội gọi đây là bước tiến lớn cho giá năng lượng và sức mạnh năng lượng.

Các nhà phân tích cho biết nếu hoàn tất, dự án có thể tăng xuất khẩu dầu từ Canada sang Mỹ hơn 12%, đồng thời hỗ trợ khả năng lọc dầu và xuất khẩu của Mỹ.

Các diễn biến tiếp theo về tiến độ, đánh giá môi trường và các vấn đề pháp lý dự tính sẽ được công bố trong các tháng tới./.

