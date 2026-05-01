Đời sống

Mỹ: Đâm dao nghiêm trọng tại trường học bang Washington

Một vụ đâm dao tại trường trung học Foss, ở thành phố Tacoma, bang Washington, đã khiến 4 học sinh và 1 nhân viên an ninh bị thương, nghi phạm là học sinh của trường.

Nguyễn Hà
Học sinh trường trung học Foss được sơ tán khỏi tòa nhà sau khi bốn học sinh bị đâm. (Nguồn: FOX 13 Seattle)
Ngày 1/5, các cơ quan chức năng Mỹ cho biết đã xảy ra vụ đâm dao tại một trường Trung học phổ thông ở thành phố Tacoma, bang Washington, khiến 4 học sinh và một nhân viên an ninh bị thương.

Theo người phát ngôn Sở Cứu hỏa Tacoma, bà Chelsea Shepherd, vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Foss vào khoảng đầu giờ chiều ngày 30/4 theo giờ địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường và đưa 5 nạn nhân tới bệnh viện, trong đó có 4 người thương nặng. Đến chiều cùng ngày, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định trở lại.

Cảnh sát đã phong tỏa khuôn viên trường để phục vụ công tác điều tra và nhà trường cũng đã thiết lập khu vực để phụ huynh đến đón học sinh.

Ban lãnh đạo nhà trường quyết định hủy mọi hoạt động học tập và ngoại khóa trong ngày 1/5 và dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào ngày 4/5 với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn tâm lý cho học sinh và nhân viên.

Cảnh sát cho biết nghi phạm là một học sinh của trường và cũng bị thương nhẹ trong vụ việc.

Đối tượng đang bị tạm giữ và đối mặt với 5 tội danh hành hung cấp độ 1 - mức độ nghiêm trọng nhất theo luật bang Washington./.​

(TTXVN/Vietnam+)
#đâm dao #trường Trung học phổ thông Foss #nghi phạm #học sinh Mỹ
