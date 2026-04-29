Dư luận Anh chấn động sau vụ đâm dao nhằm vào cộng đồng Do Thái

Ngày 29/4, hai người Do Thái đã bị đâm tại Golders Green, khu vực có đông người Do Thái sinh sống ở phía Bắc thủ đô London.

Vụ tấn công gây chấn động dư luận Anh, làm dấy lên lo ngại về làn sóng bạo lực nhằm vào cộng đồng Do Thái tại nước này.

Theo tổ chức an ninh cộng đồng Shomrim, nghi phạm cầm dao chạy dọc khu vực và tìm cách tấn công các thành viên cộng đồng Do Thái trước khi bị khống chế. Đối tượng sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ, trong khi 2 nạn nhân bị thương đều đã được đưa đi cấp cứu.

Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi đây là vụ tấn công “rất đáng quan ngại” và nhấn mạnh việc “tấn công cộng đồng Do Thái cũng là tấn công vào nước Anh." Ông cũng cho biết cảnh sát đang tiến hành điều tra và những người liên quan sẽ bị đưa ra trước pháp luật.

Thị trưởng London Sadiq Khan cũng lên án vụ việc, gọi đây là vụ tấn công kinh hoàng.

Theo người đứng đầu thành phố, cộng đồng Do Thái tại London thời gian qua đã trở thành mục tiêu của một loạt vụ tấn công mang tính bài Do Thái. Ông khẳng định chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trong xã hội Anh.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh khu vực có đông người Do Thái sinh sống gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ tấn công, trong đó có các vụ đốt phá xe cứu thương của tổ chức từ thiện Hatzola, tấn công một giáo đường tại Harrow, phóng hỏa một tổ chức từ thiện Do Thái và một giáo đường ở Finchley.

Cảnh sát đã bắt giữ 26 đối tượng liên quan đến các vụ tấn công này kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua.

Giới chức Israel kêu gọi Anh hành động “nhanh chóng và quyết liệt” để đối phó với tình trạng bài Do Thái và cho rằng các biện pháp hiện nay là chưa đủ để kiểm soát tình hình.

Theo các tổ chức giám sát, số vụ việc mang tính thù ghét tôn giáo tại Anh đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt từ sau khi bùng nổ xung đột tại Trung Đông, làm gia tăng tâm lý lo ngại trong cộng đồng Do Thái cũng như các nhóm thiểu số khác./.

