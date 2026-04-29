Hành trình kỷ lục chinh phục “nóc nhà thế giới” của chàng trai 27 tuổi

Giữa hàng trăm nhà leo núi đổ dồn về Everest trong mùa leo núi năm nay, Oliver Foran, chàng trai 27 tuổi người Australia, đã gây chú ý với hành trình chinh phục "nóc nhà thế giới" theo cách đặc biệt: bắt đầu từ biển lên tới đỉnh núi.

Không lựa chọn các phương tiện hỗ trợ hiện đại, Foran đặt mục tiêu phá kỷ lục trên bằng cách đạp xe 1.150km xuất phát từ Vịnh Bengal, Ấn Độ đến Nepal.

Hiện tại, cựu nhân viên bất động sản này đang thực hiện chặng đường đi bộ để tiến tới đỉnh núi cao 8.849m quanh năm băng giá.

Chia sẻ với báo giới qua điện thoại khi đang trên đường tới trạm căn cứ Everest (Everest Base Camp), Foran cho biết anh luôn muốn chinh phục Everest, nhưng theo một cách riêng biệt và ý nghĩa hơn.

Anh đặt mục tiêu hoàn tất thử thách trong 60 ngày, rút ngắn 1 tuần so với kỷ lục 67 ngày hiện do nhà leo núi quá cố người Hàn Quốc Kim Chang Ho nắm giữ từ năm 2013.

Hành trình của Foran không chỉ là một cuộc đua về thể chất, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Anh thực hiện chuyến đi này để quyên góp 200.000 USD cho tổ chức Youturn nhằm xây dựng trung tâm hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên tại quê nhà.

Động lực thúc đẩy Foran đến từ chính những biến cố trong quá khứ. Anh từng rơi vào trầm cảm nặng nề sau khi mẹ qua đời vì ung thư não ở thời điểm anh là một thiếu niên.

Sau một thời gian dài đấu tranh với nỗi đau, anh đã quyết định dùng nỗ lực cá nhân để truyền cảm hứng và giúp đỡ những người trẻ đang gặp bế tắc trong cuộc sống.

Về chuyên môn, dù Everest là ngọn núi cao trên 8.000 m đầu tiên mà Foran thử sức, nhưng anh đã có kinh nghiệm chinh phục đỉnh Island Peak (6.189m) vào năm 2024 và đỉnh Ama Dablam (6.812m) vào năm ngoái. Để chuẩn bị cho thử thách lần này, anh đã dành 6 tháng rèn luyện cường độ cao về sức bền và kỹ thuật thở trong điều kiện thiếu ôxy.

Ông Gelje Sherpa, người dẫn đoàn và tổ chức thám hiểm tại AGA Adventures, nhận định rằng đây là một nhiệm vụ đầy thách thức và độc đáo. Trong khi hiện nay có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ để giành kỷ lục, nhưng Foran lại chọn cách chỉ sử dụng sức mạnh thuần túy của con người.

Trên đường chinh phục đỉnh cao, Foran chia sẻ anh thường xuyên huýt sáo theo giai điệu bài hát "Like a Prayer" của Madonna - ca khúc mà người mẹ quá cố của anh yêu thích. Đây chính là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua những cung đường khắc nghiệt để hướng tới mục tiêu lập kỷ lục và giúp ích cho cộng đồng./.

