Cảnh báo rủi ro từ trào lưu sử dụng dầu ăn thay dầu diesel tại CH Czech

Trước xu hướng giá nhiên liệu tăng trở lại, tại Cộng hòa Czech đã xuất hiện trào lưu sử dụng dầu thực vật, như dầu hướng dương, thay thế dầu diesel nhằm tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo giải pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro về kỹ thuật và pháp lý.

Theo các khuyến cáo lan truyền trên Internet, một số tài xế cho rằng có thể sử dụng dầu ăn thông thường thay cho dầu diesel.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết động cơ diesel hiện đại được thiết kế để sử dụng nhiên liệu đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt như EN 590 hoặc các nhiên liệu thay thế đạt chuẩn EN 15940.

Việc sử dụng nhiên liệu không đạt chuẩn có thể khiến động cơ hoạt động không ổn định, hư hỏng hoặc không thể khởi động.

Ông Stefan Kerbl, kỹ sư thuộc ÖAMTC, nhấn mạnh rằng ngay cả nhiên liệu sinh học (biodiesel) cũng chỉ được phép pha trộn với dầu diesel theo tỷ lệ nhất định, trong khi dầu thực vật thông thường không phù hợp với hệ thống phun nhiên liệu và quá trình đốt cháy của động cơ hiện đại.

Rủi ro cũng tồn tại đối với các dòng xe diesel đời cũ. Theo chuyên gia, việc sử dụng dầu thực vật nguyên chất mà không có điều chỉnh kỹ thuật có thể dẫn đến quá trình cháy không hoàn toàn, khiến nhiên liệu lẫn vào dầu bôi trơn, làm tăng mài mòn và nguy cơ hư hỏng động cơ nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng dầu ăn làm nhiên liệu còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Nếu sử dụng nhiên liệu không đúng quy định của nhà sản xuất, chủ xe có thể mất quyền bảo hành.

Ngoài ra, dầu thực vật thương mại được phân loại là thực phẩm, không phải nhiên liệu, do đó việc sử dụng cho phương tiện giao thông có thể bị coi là vi phạm quy định về thuế.

Giới chuyên gia khuyến cáo người dân không nên áp dụng các biện pháp tiết kiệm thiếu cơ sở kỹ thuật, tránh gây thiệt hại lớn hơn về kinh tế cũng như các hệ lụy pháp lý./.

