Nguy cơ cạn nguồn dầu diesel tại Anh do xung đột Trung Đông

Theo các nhà giao dịch năng lượng và doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu, các siêu thị và nhà máy lọc dầu tại Anh có thể cạn nguồn dự trữ dầu diesel vào giữa tháng 5/2026 nếu xung đột tại Trung Đông không sớm được giải quyết.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đã âm thầm trấn an những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, đồng thời kêu gọi lãnh đạo các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và bán lẻ nhiên liệu theo dõi sát những dấu hiệu bất ổn.

Một nhà giao dịch nhận định tình hình hiện nay “đáng lo ngại," đồng thời cho rằng đây là sự gián đoạn nguồn cung dầu khí lớn nhất từng chứng kiến. Người này cũng cho rằng Chính phủ Anh có thể sẽ phải áp dụng các biện pháp hạn chế nhu cầu nếu giá nhiên liệu không tăng mạnh để kìm hãm tiêu thụ.

Một nguồn tin khác trong ngành đồng tình với mốc thời gian dự báo khó khăn nguồn cung, song cho rằng lượng dự trữ có thể kéo dài hơn nếu giá tăng khiến người dân hạn chế đổ nhiên liệu.

Hiện Anh chỉ nhập khẩu khoảng 10% dầu diesel trực tiếp từ Trung Đông. Tuy nhiên, tác động gián tiếp lại lớn hơn nhiều do hiệu ứng dây chuyền khi các nhà máy lọc dầu tại châu Âu bị gián đoạn nguồn cung dầu thô.

Theo số liệu từ LSEG, hơn 40% dầu diesel của Anh được nhập từ các nhà máy lọc dầu tại Hà Lan và Bỉ, vốn phụ thuộc đáng kể vào nguồn dầu thô từ Trung Đông.

Các nhà giao dịch cho biết, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng thêm hai tuần, lượng dầu diesel nhập khẩu hàng tháng của Anh có thể giảm khoảng 40%. Khi đó, nguồn cung vẫn còn nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại nếu giá không tăng.

Dù giá tăng có thể góp phần giảm nhu cầu, song các nhà giao dịch cho rằng áp lực từ chính phủ sẽ khiến các nhà bán lẻ hạn chế điều chỉnh giá.

Theo Hiệp hội ôtô RAC, giá dầu diesel đã tăng 34,3 xu Anh (tương đương khoảng 0,45 USD), lên mức trung bình 176,66 xu Anh/lít kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Tuy nhiên, giá bán lẻ tại các trạm xăng tăng chậm hơn nhiều so với giá bán buôn, một phần do doanh nghiệp không muốn tăng giá, dẫn tới mất cân đối trên thị trường.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves đã cảnh báo các nhà bán lẻ không được “trục lợi” hoặc “đẩy giá."

Trong tuần này, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Shell, ông Wael Sawan, cho biết nguồn cung các sản phẩm năng lượng tới châu Âu có thể bị hạn chế ngay trong tháng tới. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng khuyến nghị người dân giảm tốc độ khi lái xe và tăng cường làm việc tại nhà để tiết kiệm năng lượng.

Một số quốc gia châu Á đã triển khai các biện pháp điều tiết nhu cầu như khuyến khích làm việc từ xa nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt xăng dầu.

Trong khi đó, bà Elizabeth de Jong, Giám đốc điều hành Fuels Industry UK, và ông Gordon Balmer, Giám đốc Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu, khẳng định nguồn cung trên toàn nước Anh vẫn diễn ra bình thường và người dân không cần thay đổi thói quen mua nhiên liệu.

Ở chiều ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ lo ngại giá nhiên liệu tăng cao sẽ gây áp lực lên lạm phát. Các doanh nghiệp vận tải - vốn đảm nhiệm phần lớn hoạt động lưu thông hàng hóa và phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu, đã bắt đầu áp dụng phụ phí 10%. Theo các chuyên gia, chi phí này sẽ lan tỏa trong toàn bộ chuỗi cung ứng./.

