Tổng Thư ký NATO: Tổng thống Trump giúp liên minh trở nên kiên cường hơn

Ngày 26/3, trong buổi công bố báo cáo thường niên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký Mark Rutte nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp liên minh trở nên kiên cường hơn, trong đó viện dẫn việc ông Trump hối thúc đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng và đưa Tổng thống Nga Putin vào bàn đàm phán.

Theo ông Rutte, Tổng thống Donald Trump đã "làm một việc có lợi cho NATO" khi buộc các đồng minh phải cam kết chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng. Ông khẳng định Tổng thống Mỹ đã giúp liên minh mạnh mẽ và an toàn hơn.

Phát biểu khi NATO công bố báo cáo thường niên cho thấy tất cả các đồng minh hiện đã chi mức 2% GDP cho quốc phòng, ông Rutte cho rằng "điều này sẽ không xảy ra nếu không có sự can thiệp của chính quyền Mỹ."

Trong cuộc họp báo, ông Rutte cũng nhận được các câu hỏi về sự tin cậy của Mỹ sau mong muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo chiến lược Greenland từ đồng minh Đan Mạch và cuộc chiến đang diễn ra với Iran, song ông Rutte chỉ tỏ ra ủng hộ chiến dịch quân sự hiện tại của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Ông cũng lưu ý rằng Tổng thống Trump đang ngày càng thất vọng trước sự thiếu sẵn lòng của các đồng minh châu Âu trong việc đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ thế giới.

Ông Rutte khẳng định các quốc gia chủ chốt như Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Nhật Bản đang soạn thảo kế hoạch hỗ trợ khu vực này.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Anh và Pháp sẽ chủ trì các cuộc đàm phán quân sự vào cuối tuần này với hơn 30 quốc gia để thành lập một liên minh mở lại eo biển Hormuz./.

