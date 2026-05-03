NATO tập trận quy mô lớn tại Ba Lan nhằm tăng cường năng lực phòng thủ

Ngày 2/5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã phát động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Amber Shock 26 tại khu vực Đông Bắc Ba Lan, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ ở khu vực hành lang Suwałki - vị trí chiến lược nối Ba Lan với các nước Baltic.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, người phát ngôn Quân đoàn đa quốc gia Đông Bắc (MNC NE) của NATO, Trung tá Dariusz Guzenda, cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 3.500 binh sỹ từ nhiều quốc gia thành viên NATO cùng hàng trăm phương tiện quân sự.

Hoạt động diễn ra sau đợt cơ động quy mô lớn của Trung đoàn Kỵ binh số 2 thuộc quân đội Mỹ, với hành trình khoảng 1.000 km từ Đức tới khu vực huấn luyện Bemowo Piskie/Orzysz, nơi hội quân với các lực lượng NATO khác.

Amber Shock 26 là một phần của chuỗi tập trận rộng hơn mang tên Saber Strike 26, hiện đang được triển khai tại Ba Lan, Litva và Phần Lan. Mục tiêu của các cuộc tập trận là nâng cao khả năng cơ động nhanh, phối hợp tác chiến và sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xảy ra khủng hoảng an ninh trong khu vực.

Các đơn vị tham gia sẽ thực hiện nhiều nội dung huấn luyện, bao gồm tác chiến chiến thuật và bắn đạn thật, qua đó tăng cường khả năng phối hợp và thể hiện cam kết của NATO đối với an ninh tập thể.

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 8/5, trong bối cảnh liên minh đang đối mặt với những thách thức về sự gắn kết, đặc biệt sau các tuyên bố từ phía Mỹ liên quan đến việc điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo những dấu hiệu suy yếu trong liên minh có thể trở thành “mối đe dọa lớn nhất” đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tăng cường nỗ lực nhằm duy trì sự đoàn kết và hiệu quả của NATO./.

