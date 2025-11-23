Mỹ và NATO tập trận quy mô lớn ở Địa Trung Hải

Kênh CBS News ngày 22/11 đưa tin lực lượng hải quân Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn ngoài khơi Italy, mô phỏng các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh trong khu vực.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ tập trận Neptune Strike, với sự tham gia của tàu sân bay HMS Prince of Wales (Anh) và 26 tiêm kích F-35 của Mỹ.

Tham gia đợt diễn tập có Mỹ, Anh, Hy Lạp, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và 5 quốc gia NATO khác. Các lực lượng huấn luyện năng lực tác chiến tầm xa dọc sườn Đông của khối, đồng thời tập trung bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu - nơi chiếm gần 30% lượng vận chuyển dầu toàn cầu, theo dữ liệu Liên hợp quốc.

Tướng Alexus G. Grynkewich, Chỉ huy Tối cao Lực lượng đồng minh châu Âu của NATO, cho biết liên minh phải chuẩn bị các thách thức an ninh có thể xảy ra vào năm 2027, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là duy trì ổn định và ngăn ngừa xung đột.

Ông đồng thời lưu ý cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh an ninh không phận châu Âu đang được siết chặt hơn.

Tháng 10 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước EU bắn hạ mọi thiết bị bay không người lái và máy bay xâm nhập trái phép không phận của họ./.

