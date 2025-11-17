Đức tập trận chống khủng bố, bảo vệ hạ tầng trọng yếu tại thủ đô Berlin

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tiểu đoàn Vệ binh thuộc Bộ Quốc phòng Đức tổ chức cuộc tập trận, mang tên “Bollwerk Bärlin III” (Pháo đài Berlin 3), từ ngày 17-21/11.

Đặc biệt, một đại đội của tiểu đoàn này sẽ tổ chức diễn tập tác chiến trong môi trường đường phố và nhà cửa, cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trong không gian đô thị tại thủ đô Berlin.

Quân đội Đức cho biết tình hình an ninh-chính trị tiếp tục căng thẳng tại châu Âu đòi hỏi các kịch bản huấn luyện sát với thực tế.

Tiểu đoàn Vệ binh điều chỉnh việc huấn luyện để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ đồng minh. Trong kịch bản này, đơn vị có nhiệm vụ then chốt về tác chiến trong không gian đô thị đông đúc.

Trong tình huống căng thẳng hoặc phát sinh yêu cầu phòng thủ, các đơn vị vệ binh phải bảo vệ các cơ sở của chính phủ và đảm bảo đưa yếu nhân tới nơi an toàn.

Những cuộc diễn tập thường xuyên trong điều kiện tác chiến sát thực tế là nền tảng để bảo đảm khả năng hành động của các quân nhân.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, trong cuộc diễn tập, Đại đội 2 của tiểu đoàn Vệ binh sẽ tổ chức huấn luyện nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các cơ quan của chính phủ.

Ngoài ra, biện pháp quân sự chống lại các lực lượng bạo động vũ trang hoặc khủng bố cũng sẽ được diễn tập.

Trọng tâm của cuộc tập trận là nhằm huấn luyện binh sĩ tác chiến trong môi trường đô thị năng động của Berlin-thành phố lớn nhất nước Đức, với tất cả các điều kiện thực tế như mật độ xây dựng dày đặc, đông người, giao thông đa dạng.

Môi trường này là chính là khu vực tác chiến của tiểu đoàn Vệ binh khi xảy ra khủng hoảng. Chỉ khi được huấn luyện tại đây, đơn vị mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quân đội Đức cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm ở Berlin như ga tàu điện ngầm Jungfernheide, một khu huấn luyện của cảnh sát tại Ruhleben, khuôn viên nhà máy hóa chất cũ tại Rüdersdorf.

Bộ Quốc phòng Đức khuyến cáo trong thời gian diễn tập, tại một số khu vực có thể xảy ra gián đoạn giao thông, thay đổi lộ trình và sự hiện diện tăng cường của các thiết bị chuyên dụng, xe cơ giới của Quân đội Đức, cũng như của quân nhân trong khu vực đô thị Berlin.

Người dân Berlin được đề nghị tuân theo chỉ dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, áp dụng các quy định về ứng xử với đoàn xe quân sự cũng như chú ý tới các rào chắn và biển báo, gọi số 112 hoặc 110 trong trường hợp khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng Đức khẳng định tất cả các hoạt động đều được thực hiện dưới biện pháp an ninh nghiêm ngặt và có sự phối hợp với chính quyền Berlin, để đảm bảo không có bất cứ nguy hiểm nào đối với người dân./.

