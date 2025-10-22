Tổng thống Nga chỉ đạo cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược

Thế giới

Theo thông báo của Điện Kremlin, trong khuôn khổ cuộc tập trận, Nga đã thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa hành trình phóng từ trên không.

Tàu chiến Nga tập trận ở Biển Baltic. (Ảnh minh họa. Nguồn: dailymail)
Tàu chiến Nga tập trận ở Biển Baltic. (Ảnh minh họa. Nguồn: dailymail)

Theo RIA Novosti và Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/10 đã chỉ đạo cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược, với sự tham gia của lực lượng trên bộ, trên biển và trên không, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và hệ thống chỉ huy.

Cụ thể, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk tới trường bắn Kura ở Kamchatka; tên lửa đạn đạo Sineva được phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Bryansk thuộc Hạm đội phương Bắc ở Biển Barents; và các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cũng tiến hành phóng tên lửa hành trình từ trên không.

Điện Kremlin cho biết mọi nhiệm vụ trong khuôn khổ cuộc tập trận đều được hoàn thành, đồng thời khẳng định các hoạt động được kiểm soát từ Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga.

Tại cuộc họp với Bộ Tổng tham mưu, Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là cuộc diễn tập định kỳ nhằm kiểm tra năng lực chỉ huy và điều hành của các lực lượng hạt nhân chiến lược.

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã báo cáo trực tiếp với Tổng thống về kết quả của cuộc tập trận./.

