Belarus tiết lộ tên lửa Oreshnik của Nga xuất hiện trong tập trận chung

Tổng thống Lukashenko khẳng định cuộc tập trận Zapad-2025 với Nga có nội dung diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật và triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik nhưng chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga. (Ảnh: The Defense News/TTXVN)
Reuters và RIA Novosti đưa tin truyền thông nhà nước dẫn lời quân đội Belarus ngày 16/9 tiết lộ các cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus bao gồm nội dung lên kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga.

Cùng ngày, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nêu rõ cuộc tập trận Zapad-2025 của Nga-Belarus không đe dọa ai, song thực hành các hoạt động từ bắn súng bộ binh quy ước cho đến đầu đạn hạt nhân.

Ông Lukashenko cũng chỉ đạo quân đội Belarus học hỏi từ phía Nga, nhấn mạnh rằng các đối tác Nga “có thể làm được nhiều việc” và sẵn sàng chuyển giao kỹ năng cho Belarus mà không tính phí./.

