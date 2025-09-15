Thế giới

Sỹ quan quân đội Mỹ bất ngờ dự khán tập trận chung Nga-Belarus

Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận Zapad-2025 tại các thao trường ở cả hai nước từ ngày 13/9, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với NATO.

Cuộc tập trận chung của Nga và Belarus Zapad-2021, ngày 12/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cuộc tập trận chung của Nga và Belarus Zapad-2021, ngày 12/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 15/9, các sỹ quan quân đội Mỹ đã dự khán cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên Zapad-2025.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết họ có thể quan sát “bất kỳ điều gì các ông quan tâm."

Ông Khrenin nói: “Chúng tôi sẽ cho các ông xem bất kỳ điều gì các ông quan tâm. Muốn đi đâu, gặp ai, cứ thoải mái."

Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận Zapad-2025 tại các thao trường ở cả hai nước từ ngày 13/9, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với NATO, chỉ 2 ngày sau khi Ba Lan bắn hạ các thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập không phận.

Bộ Quốc phòng Belarus coi sự có mặt của phái đoàn Mỹ tại thao trường là “bất ngờ," nhấn mạnh có đại diện từ 23 quốc gia tham dự, trong đó có 2 thành viên NATO khác là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Bộ trên cũng công bố video ghi lại cảnh 2 sỹ quan Mỹ trong quân phục bắt tay và cảm ơn ông Khrenin vì lời mời.

Sự hiện diện này được coi là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ Mỹ-Belarus đang ấm dần lên, dù Minsk là đồng minh thân cận của Moskva và từng cho phép Nga đưa hàng chục nghìn binh sĩ qua lãnh thổ để tiến vào Ukraine tháng 2/2022./.

