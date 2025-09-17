Thế giới

Châu Âu

Tổng thống Nga thị sát cuộc tập trận chiến lược với Belarus

Ông Putin khẳng định mục tiêu của cuộc tập trận Zapad-2025 là nhằm “thực hành toàn bộ các yếu tố cần thiết cho việc bảo vệ không điều kiện chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ Nhà nước Liên minh.”

Thanh Phương
Tổng thống Nga thị sát cuộc tập trận chiến lược với Belarus. (Nguồn: Sputnik)
Tổng thống Nga thị sát cuộc tập trận chiến lược với Belarus. (Nguồn: Sputnik)

Hãng tin TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát thao trường Mulino, vùng Nizhny Novgorod - nơi diễn ra cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025 cùng Belarus.

Phát biểu trong quân phục dã chiến, ông Putin tuyên bố: “Ngày hôm nay chúng ta đang tiến hành giai đoạn cuối của cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025. Có 100.000 binh sỹ đang tham gia sự kiện này.”

Theo Điện Kremlin, các hoạt động trải dài trên 41 thao trường tại Nga và Belarus. Khoảng 10.000 khí tài và vũ khí được huy động, trong đó có 333 máy bay, cùng hơn 247 tàu, thuyền.

Ngoài lực lượng Nga và Belarus, cuộc tập trận còn có sự tham gia của nhiều quốc gia đồng minh thân cận là Bangladesh, Belarus, Ấn Độ và Iran.

Binh sỹ từ Burkina Faso, Congo và Mali - những đối tác châu Phi có quan hệ ngày càng gần gũi với Moskva - cũng hiện diện trong các nội dung huấn luyện.

Ông Putin khẳng định mục tiêu của cuộc tập trận Zapad-2025 là nhằm “thực hành toàn bộ các yếu tố cần thiết cho việc bảo vệ không điều kiện chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ Nhà nước Liên minh (Nga-Belarus).”

Trong chuyến thăm thao trường, Tổng thống Nga cũng trực tiếp thị sát các khí tài, binh sỹ và thiết bị chuyên dụng tham gia tập trận.

Cuộc tập trận chung Zapad-2025 tại Nga và Belarus đánh dấu lần huy động lực lượng lớn chưa từng có kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Nga #Tập trận Zapad-2025 #Nga-Belarus #Quân sự #Vladimir Putin
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga ưu tiên chi tiêu quân sự trong ngân sách liên bang

Ngân sách mới được xây dựng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu do Tổng thống Putin và đảng cầm quyền đề ra, với hai ưu tiên là chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Củng cố hợp tác an ninh giữa Việt Nam-Liên bang Nga

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực.