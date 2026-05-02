Đức ghi nhận số vụ bạo lực mang động cơ cực hữu cao nhất gần một thập kỷ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, số vụ bạo lực manh động cơ cực hữu tại Đức trong năm 2025 đã tăng lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ, cho thấy xu hướng cực đoan hóa ngày càng gia tăng.

Dữ liệu tổng hợp từ Cơ quan Cảnh sát hình sự liên bang (BKA) cho thấy các bang tại Đức đã ghi nhận 1.598 vụ bạo lực cực hữu trong năm 2025 (tính đến ngày 31/01/2026), tăng so với 1.488 vụ của năm 2024 và 1.270 vụ của năm 2023.

Phần lớn các vụ việc liên quan đến hành vi gây thương tích hoặc gây thương tích nguy hiểm. Tuy nhiên, giới chức cho biết con số này có thể còn biến động do các báo cáo bổ sung và việc xác định động cơ chính trị trong quá trình điều tra.

Xét theo khu vực, bang Mecklenburg-Vorpommern ghi nhận tỷ lệ cao nhất với 145 vụ trên 100.000 dân, tiếp theo là Sachsen-Anhalt và Brandenburg, đều cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc. Trong khi đó, Bayern và Baden-Württemberg có tỷ lệ thấp nhất.

Theo đánh giá của các cơ quan an ninh, sự khác biệt giữa các bang không chỉ phản ánh mức độ tội phạm mà còn liên quan đến mức độ điều tra và phát hiện của lực lượng cảnh sát.

Đặc biệt, sự gia tăng tại Brandenburg trong năm 2024 được cho là có liên quan tới căng thẳng chính trị trong bối cảnh bầu cử cấp bang.

Xu hướng gia tăng bạo lực cực hữu phản ánh những căng thẳng xã hội và chính trị sâu sắc, đặt ra thách thức lớn đối với Chính phủ Đức trong việc duy trì ổn định xã hội và bảo vệ nền dân chủ trong bối cảnh hiện nay./.

