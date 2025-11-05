Đức cấm hoạt động đối với nhóm Muslim Interaktiv cổ súy tư tưởng cực đoan

Căn cứ vào các tài liệu do Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp Đức (BfV) thu thập, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã quyết định cấm nhóm Hồi giáo Muslim Interaktiv (tạm dịch: Hồi giáo tương tác) hoạt động tại Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, từ sáng sớm 5/11, cơ sở của Muslim Interaktiv và nhà riêng của các thành viên lãnh đạo nhóm tại Hamburg, Berlin và Hesse (Hessen) đã bị khám xét.

Lệnh cấm đối với Muslim Interaktiv sẽ bao gồm cấm hoạt động, đóng cửa hoặc xoá các trang web và tài khoản mạng xã hội, đồng thời tịch thu tài sản. Tuy nhiên, Muslim Interaktiv có thể kháng cáo lệnh cấm này.

Muslim Interaktiv chủ yếu thu hút giới trẻ và có sức ảnh hưởng đáng kể trên mạng xã hội. Tài khoản TikTok "Muslim Interaktiv" có hơn 18.700 người theo dõi và 389.000 lượt thích.

Các clip, đã được xem hàng nghìn lần, có sự góp mặt của các nhà truyền giáo Hồi giáo trẻ tuổi. Tài khoản Instagram của nhóm có gần 10.000 người theo dõi và kênh YouTube có 19.100 người đăng ký.

Dù thể hiện hình ảnh “hiện đại và phóng khoáng” trên mạng, tổ chức nội bộ của nhóm hoạt động bí mật và không công khai danh tính những người sản xuất nội dung.

Về tư tưởng, Muslim Interaktiv hướng tới việc thiết lập một “vương quốc Hồi giáo toàn cầu,” tức là một chính phủ Hồi giáo nắm quyền lực tuyệt đối.

Quan điểm này tương đồng với tổ chức Hizb ut-Tahrir vốn theo đuổi mục tiêu tương tự kể từ những năm 1950 và đã bị cấm hoạt động tại Đức từ năm 2003.

Cũng từ sáng 5/11, cảnh sát Đức đã tiến hành khám xét các bất động sản liên quan đến các nhóm Hồi giáo Realität Islam (tạm dịch: Hồi giáo Thực tế) và Generation Islam (Thế hệ Hồi giáo).

Theo các nguồn tin an ninh, 2 nhóm này là nhánh của Muslim Interactive và chưa bị cấm hoạt động./.

