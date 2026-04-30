EU khởi động FTA với Mercosur từ ngày 1/5 giữa áp lực thuế quan Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) sẽ khởi động hiệp định thương mại tự do (FTA) với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) từ ngày 1/5, với kỳ vọng mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu, ngay cả khi hiệp định này không thể bù đắp hoàn toàn thiệt hại từ thuế quan của Mỹ.

Các quốc gia ủng hộ, bao gồm Đức và Tây Ban Nha, cho rằng hiệp định sẽ giúp bù đắp cho những ảnh hưởng từ chính sách thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng.

Trong khi đó, Pháp cùng với các quốc gia khác cũng phản đối thỏa thuận lo ngại nhập khẩu thịt bò và đường giá rẻ sẽ tăng, gây ảnh hưởng đến nông dân trong nước.

Từ quan điểm của các nhà kinh tế, lợi ích kinh tế từ FTA với Mercosur và các hiệp định khác được EU ký kết trong những tháng gần đây sẽ khiêm tốn và khó có thể bù đắp hoàn toàn cho sự sụt giảm thương mại với Mỹ.

Nghị viện châu Âu hồi tháng 1/2026 đã chuyển hồ sơ về hiệp định lên Toà Công lý châu Âu, cơ quan tư pháp cao nhất của EU, với quá trình ra phán quyết có thể mất đến hai năm. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định tạm thời thực thi thỏa thuận từ ngày 1/5 năm nay.

Những người ủng hộ hy vọng rằng thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay của EU về mức cắt giảm thuế quan, vốn mất 25 năm để đàm phán, sẽ nhanh chóng mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu khu vực, để khi Toà Công lý bỏ phiếu, những lợi ích sẽ rõ ràng.

EU hy vọng FTA với Mercosur sẽ giúp bù đắp mức sụt giảm 15% trong kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ và mức giảm GDP khoảng 0,3% chỉ riêng trong năm nay. EC ước tính hiệp định này sẽ thúc đẩy GDP của EU tăng 0,05% vào năm 2040./.

