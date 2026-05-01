Tên lửa mạnh nhất châu Âu đưa vệ tinh Internet của Amazon vào quỹ đạo

Ngày 30/4, tên lửa mạnh nhất của châu Âu Ariane 6 đã phóng thành công 32 vệ tinh lên quỹ đạo cho chòm vệ tinh Internet của Amazon trong nỗ lực cạnh tranh với mạng Starlink của tỷ phú Elon Musk.

Tên lửa được phóng lên lúc 5h57 theo giờ địa phương từ bãi phóng Kourou, Guiana, thuộc Pháp. Chưa đầy 2 tiếng sau, các vệ tinh lần lượt tách khỏi tên lửa và được đưa vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Đây là lần phóng thứ hai của Ariane 6 mang theo 32 vệ tinh cho dự án Amazon Leo, đồng thời là chuyến bay thứ 7 của dòng tên lửa này và là lần thứ 2 sử dụng cấu hình mạnh nhất với 4 tên lửa đẩy phụ.

Tương tự Starlink, chòm vệ tinh Amazon Leo hướng tới việc cung cấp kết nối Internet ổn định cho các khu vực chưa có hạ tầng mạng. Amazon dự kiến triển khai khoảng 3.200 vệ tinh nhưng tiến độ đang bị chậm và hiện mới chỉ có 239 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo.

Trong khi đó, Starlink đã vượt mốc 10.000 vệ tinh vào tháng 3 vừa qua và hiện có hơn 10.100 vệ tinh trên quỹ đạo.

Công ty Arianespace của Pháp, đơn vị vận hành Ariane 6, dự kiến thực hiện tổng cộng 18 vụ phóng cho Amazon Leo - vốn là khách hàng thương mại chính của Arianespace - trong bối cảnh nhiều khách hàng châu Âu chuyển sang sử dụng tên lửa tái sử dụng của SpaceX./.

