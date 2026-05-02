Đức đối mặt nguy cơ thiệt hại 15 tỷ euro do thuế ôtô của Mỹ

Viện IfW cảnh báo kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với ôtô EU có thể khiến Đức thiệt hại tới 15 tỷ euro trong ngắn hạn và 30 tỷ euro về dài hạn, gây sức ép lớn lên ngành công nghiệp chủ lực nước này.

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ôtô ở Zwickau (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/5, Tân Hoa xã dẫn phân tích của Viện nghiên cứu Kiel về Kinh tế Thế giới (IfW) của Đức nhận định kế hoạch tăng thuế của Mỹ đối với ôtô nhập khẩu từ châu Âu có thể khiến Đức thiệt hại khoảng 15 tỷ euro (tương đương 17,6 tỷ USD) trong ngắn hạn và thậm chí lên tới khoảng 30 tỷ euro về dài hạn.

Chuyên gia Julian Hinz thuộc IfW đánh giá: "Thuế quan của Mỹ có thể tác động đáng kể đến lĩnh vực ôtô của châu Âu, trong đó Đức bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng."

Ông Hinz cũng nhấn mạnh các chuỗi cung ứng châu Âu dù có tính tích hợp cao vẫn dễ bị tổn thương trước những cú sốc thương mại và các quốc gia sản xuất ôtô lớn khác tại Lục địa Già; bao gồm Italy, Slovakia và Thụy Điển; sẽ đối mặt với sự sụt giảm sản lượng đáng kể liên quan tới biện pháp thuế quan của Mỹ.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 đã đe dọa tăng thuế lên 25% đối với xe ôtô và xe tải nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) kể từ tuần tới đồng thời cáo buộc khối này không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã thống nhất giữa hai bên.

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp ôtô Đức (VDA) Hildegard Mueller đã chỉ trích động thái này và cảnh báo việc tăng thuế sẽ đặt ra "gánh nặng nghiêm trọng" lên quan hệ xuyên Đại Tây Dương./.

