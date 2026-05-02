Lượng người xin tị nạn vào Đức giảm mạnh, thấp nhất trong 6 năm

Số đơn xin tị nạn mới tại Đức trong tháng Tư vừa qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020, phản ánh xu hướng suy giảm rõ rệt của dòng người di cư vào châu Âu.

Tuy nhiên, diễn biến này vẫn chưa đủ để giúp chính phủ liên bang cải thiện vị thế chính trị trong bối cảnh tranh luận về nhập cư tiếp tục nóng lên.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan Di trú và Tị nạn Liên bang Đức (BAMF) cho biết nước này ghi nhận 6.144 đơn xin tị nạn lần đầu trong tháng Tư vừa qua - mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020, thời điểm đại dịch COVID-19 khiến hoạt động di cư tại châu Âu gần như đình trệ.

So với cùng kỳ năm ngoái, số đơn đã giảm khoảng 1/3, tương đương 3.000 trường hợp. Nếu loại trừ giai đoạn phong tỏa do đại dịch, mức thấp tương tự chỉ từng xuất hiện vào năm 2013, cho thấy xu hướng giảm đang mang tính dài hạn chứ không còn là hiện tượng nhất thời.

Không chỉ đơn xin tị nạn lần đầu giảm, số hồ sơ nộp lại của những người từng bị từ chối cũng giảm từ 3.242 xuống còn 2.682 trường hợp.

Dù vậy, nhóm này vẫn duy trì ở mức cao trong gần một năm qua, đặc biệt là sự gia tăng hồ sơ từ phụ nữ Afghanistan sau phán quyết năm 2024 của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu, vốn mở rộng cơ hội được chấp nhận tị nạn cho nhóm đối tượng này.

Thủ tướng Friedrich Merz cho rằng xu hướng sụt giảm hiện nay cho thấy “phần lớn vấn đề đã được giải quyết.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt nhấn mạnh hiệu quả của các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới, từ chối người xin tị nạn ngay tại cửa khẩu và đẩy mạnh trục xuất.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng mối liên hệ giữa chính sách và kết quả thực tế vẫn còn gây tranh cãi. Trên thực tế, số người xin tị nạn đã bắt đầu giảm từ năm 2024, trước khi các biện pháp mới được triển khai mạnh tay hơn.

Ngoài ra, các yếu tố bên ngoài như xung đột tại Syria dần lắng dịu hay việc Serbia tăng cường kiểm soát tuyến di cư Balkan cũng được xem là nguyên nhân quan trọng khiến dòng người di cư giảm mạnh.

Chủ tịch BAMF Hans-Eckhard Sommer nhận định việc kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đã khiến chi phí hoạt động của các đường dây buôn người tăng cao, từ đó làm giảm lượng người vượt biên trái phép.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đây chỉ là một phần trong bức tranh phức tạp của vấn đề di cư hiện nay. Đáng chú ý, dù áp lực di cư suy giảm rõ rệt, điều này vẫn chưa giúp Chính phủ Đức cải thiện đáng kể mức độ ủng hộ trong dư luận.

Theo các cuộc khảo sát gần đây, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) vẫn tiếp tục gia tăng ảnh hưởng.

Giới quan sát cho rằng điều này phản ánh thực tế rằng vấn đề nhập cư tại Đức không còn đơn thuần là câu chuyện số liệu. Vì vậy, ngay cả khi dòng người di cư giảm mạnh, cuộc tranh luận về chính sách tị nạn và nhập cư tại Đức được dự báo vẫn sẽ tiếp tục gay gắt trong thời gian tới./.

