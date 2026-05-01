Khủng hoảng sức khỏe tâm thần khiến châu Âu thiệt hại 76 tỷ euro mỗi năm

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố ngày 30/4 cho biết sức khỏe tâm thần kém là một trong những thách thức lớn nhất về sức khỏe cộng đồng và kinh tế tại châu Âu.

Vấn nạn này ước tính gây thiệt hại khoảng 76 tỷ euro mỗi năm cho các nền kinh tế châu Âu, chiếm xấp xỉ 6% tổng ngân sách y tế.

OECD cho biết một phần lớn chi phí này đến từ thực tế là các bệnh lý tâm thần làm trầm trọng thêm các bệnh lý thực thể khác, dẫn đến các phương pháp điều trị phức tạp và tốn kém hơn.

Các ước tính cũng chỉ ra rằng những bệnh lý này sẽ tác động sâu sắc đến thị trường lao động, gây ra mức giảm trung bình 1,7% GDP hàng năm trong giai đoạn 2025-2050. Mức giảm GDP này chủ yếu do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và năng suất giảm.

Theo OECD, rối loạn trầm cảm nặng, rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn do sử dụng rượu sẽ dẫn đến giảm 2,5 năm tuổi thọ khỏe mạnh trên toàn Liên minh châu Âu (EU) trong 25 năm tới, tương đương với khoảng 28.000 ca tử vong sớm mỗi năm.

Trên khắp các nước OECD, tỷ lệ rối loạn tâm thần đã tăng gần 21% trong hai thập kỷ qua. Rối loạn lo âu là phổ biến nhất, chiếm khoảng 40% tổng số ca, tiếp đến là rối loạn trầm cảm với 20% và rối loạn do sử dụng chất kích thích với 17%.

Báo cáo lưu ý, các con số này có khả năng "đánh giá thấp quy mô thực sự của vấn đề, vì nhiều bệnh lý nhẹ hơn không được chẩn đoán hoặc vẫn không được báo cáo do sự kỳ thị kéo dài trong xã hội và những hạn chế trong chính các hệ thống y tế hiện hành".

Một khía cạnh khác, báo cáo chỉ ra các bệnh lý sức khỏe tâm thần không ảnh hưởng đến tất cả mọi người như nhau. Phụ nữ, giới trẻ và những người có địa vị kinh tế-xã hội thấp bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề.

Trong số trẻ em và thanh niên, tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần cao và đang gia tăng. Theo dữ liệu của OECD, trong những năm gần đây, hơn 25% số người trong độ tuổi 15-24 từng trải qua rối loạn sức khỏe tâm thần.

Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì các bệnh lý sức khỏe tâm thần khởi phát trước 24 tuổi nếu không được điều trị sẽ có nhiều khả năng kéo dài đến khi trưởng thành, gây ra những hậu quả suốt đời.

Báo cáo chỉ ra nhiều yếu tố xã hội và môi trường là nguyên nhân chính gây ra sự gia tăng này. Các biện pháp phong tỏa thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19, chiến tranh, bất ổn địa chính trị và khủng hoảng kinh tế đều đã góp phần làm suy giảm sức khỏe tâm thần.

Báo cáo viết: "Lo âu về biến đổi khí hậu đã nổi lên thành một mối quan tâm đáng kể đối với thế hệ trẻ, với 84% giới trẻ toàn cầu báo cáo mức độ lo lắng từ trung bình đến cực kỳ về tương lai của hành tinh."

Việc lạm dụng và những vấn đề từ mạng xã hội cũng đang nổi lên như một mối lo ngại đáng kể, đặc biệt là trong các nhóm dân số trẻ.

Mặc dù hầu hết các nước đã có sẵn khuôn khổ chính sách quốc gia về sức khỏe tâm thần, báo cáo cảnh báo rằng vẫn còn một khoảng cách điều trị đáng kể. Khoảng 67,5% số cá nhân có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần tại các nước EU được ước tính không được tiếp cận với điều trị.

Theo OECD, một xu hướng cải cách then chốt là chuyển hướng quản lý từ bệnh viện sang các biện pháp can thiệp dựa vào cộng đồng, bao gồm chăm sóc ban đầu, trường học và nơi làm việc.

Báo cáo cũng lưu ý rằng các phương pháp tiếp cận sớm, mang tính phòng ngừa bên ngoài bệnh viện có thể hiệu quả và ít tốn kém hơn./.

​