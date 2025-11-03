Môi trường trực tuyến ngày càng tác động rõ rệt với sức khỏe tâm thần trẻ em

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình mạnh mẽ đời sống xã hội, nhiều nước Đông Nam Á cảnh báo những tác động ngày càng rõ rệt của môi trường trực tuyến đối với sức khỏe tâm thần trẻ em.

Tại Brunei, Tổng Chưởng lý Hajah Nor Hashimah Mohammed Taib ngày 3/11 cho rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, đặc biệt là AI, đang đặt ra những thách thức mới trong việc bảo vệ sức khỏe tinh thần cho trẻ em.

Bà lưu ý rằng độ phủ Internet tại Brunei đã đạt hơn 99% nên các cơ quan chức năng cần có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc bảo đảm môi trường mạng an toàn và lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Quan chức Brunei đưa ra thông điệp trên khi phát biểu tại Hội nghị tham vấn về quyền được chăm sóc sức khỏe tâm thần trong kỷ nguyên số, tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Sự kiện quy tụ đại diện của Ủy ban liên chính phủ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về nhân quyền (AICHR), các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia tâm lý, chuyên gia an toàn số và cơ quan thực thi pháp luật từ các nước trong khu vực.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã thúc đẩy tích hợp AI trong giáo dục nhằm đảo ngược tình trạng sa sút học thuật và chuẩn bị cho học sinh bước vào thế giới số đang thay đổi nhanh chóng. Các dự án thí điểm tại Bangkok cho thấy việc học dựa trên AI giúp tăng đáng kể mức độ tương tác của học sinh.

Hiện Chính phủ Thái Lan đang hợp tác với hai "ông lớn công nghệ" Google và Microsoft xây dựng hệ sinh thái học tập AI, giúp giáo viên phát triển “trí tuệ số” và đảm bảo học sinh học học được cách sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm và sáng tạo.

Còn tại Indonesia, công nghệ AI được ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực từ sản xuất công nghiệp đến y tế và quốc phòng. Chính phủ nước này nhấn mạnh cần nuôi dưỡng tư duy phản biện và kỹ năng công dân số để công nghệ AI phục vụ con người một cách an toàn và nhân văn./.

Báo động tình trạng quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần Australia Theo Viện Sức khỏe và Phúc lợi Australia (AIHW), 44% người dân Australia trong độ tuổi từ 16 đến 85 - tương đương với 8,6 triệu người - đã từng bị rối loạn tâm thần.