Vitamin K2 là một trong những dưỡng chất quan trọng nhưng thường ít được chú ý trong chế độ ăn uống hàng ngày. Đây là một loại vitamin tan trong chất béo, đóng vai trò không thể thiếu trong nhiều chức năng quan trọng của cơ thể.

Một số lợi ích nổi bật của vitamin K2 đối với sức khỏe

Thứ nhất, vitamin K2 hỗ trợ sức khỏe xương và ngăn ngừa loãng xương. Vitamin này giúp kích hoạt osteocalcin, một loại protein cần thiết để gắn canxi vào cấu trúc xương. Nhờ đó, xương trở nên chắc khỏe hơn và nguy cơ gãy xương do loãng xương được giảm thiểu.

Thứ hai, vitamin K2 có khả năng bảo vệ hệ tim mạch. Bằng cách giúp ngăn chặn sự lắng đọng canxi trong thành mạch máu, vitamin K2 giúp duy trì tính đàn hồi của mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch hay tăng huyết áp.

Một lợi ích khác phải kể đến là vai trò của vitamin K2 trong việc tăng cường chức năng hệ miễn dịch. Vitamin này tham gia vào việc điều chỉnh các phản ứng viêm và thúc đẩy hoạt động của các tế bào miễn dịch. Điều này giúp cải thiện khả năng phòng chống bệnh tật của cơ thể.

Không chỉ tốt cho xương, tim mạch và hệ miễn dịch, vitamin K2 còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe não bộ. Bằng cách hỗ trợ tuần hoàn máu và ngăn ngừa tổn thương mạch máu trong não, vitamin K2 có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh về trí nhớ và suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.

Cuối cùng, nghiên cứu cũng cho thấy rằng vitamin K2 có tiềm năng trong việc hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa. Một số thử nghiệm chỉ ra rằng vitamin này có thể đóng góp vào việc cải thiện độ nhạy insulin, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

(Ảnh: Getty images)

Vì sao vitamin K2 được coi là "đồng minh" trong cuộc chiến chống ung thư?

Ngoài những tác dụng với sức khỏe xương, vitamin K2 được chứng minh là có tác dụng chống lại rất nhiều bệnh ung thư như ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư khoang miệng. Một vài nghiên cứu còn gợi ý rằng vitamin K2 có thể được sử dụng như là một phương pháp trị liệu cho bệnh ung thư phổi, ung thư gan và ung thư bạch cầu.

Vitamin K2 có thể giúp đàn áp được quá trình xâm lấn của ung thư gan nguyên phát - một trong những ung thư gan ác tính gây tử vong cao. Vitamin K2 có nhiều tác động lên khối u, thay đổi các yếu tố tăng trưởng và các thụ thể nhận biết các phân tử khiến cho khối u không phát triển và tăng trưởng. Vitamin K2 cũng đóng băng các chu kỳ tế bào, ngăn chặn sự phân bào. Đồng thời chất này cũng đánh vào cơ chế của chết tế bào theo lập trình.

Ung thư phổi nổi tiếng là khó điều trị. Thế nhưng người ta đã nhận ra rằng nhờ việc tác động vào chết tế bào theo chương trình mà vitamin K2 có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Năm 2008, một nghiên cứu về dinh dưỡng và ung thư Châu Âu cũng phát hiện ra nạp vitamin K2 có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến 35%. Hàng năm có hơn 500.000 người trên thế giới được chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến mỗi năm và bệnh này là nguyên nhân trực tiếp gây ra 200.000 ca tử vong.

Cơ chế hoạt động của vitamin K2 được gọi là “oncosis” một dạng gây chết tế bào do hoạt hóa quá trình thiếu máu cục bộ và cực nhạy cảm tế bào ung thư. Bởi tốc độ phát triển của tế bào gia tăng một cách chóng mặt (tăng theo cấp số nhân) nên các tế bào ung thư tiêu tốn một lượng lớn glucose. Kèm theo đó là sự gia tăng các mạch máu đến nuôi tế bào do vậy tế bào ung thư luôn cần rất nhiều oxi cũng như cần rất nhanh. Đó cũng là một yếu điểm của chúng – dễ nhạy cảm với sự thiếu oxy.

Vitamin K2 nhắm vào các tế bào ung thư, phá hủy chúng bằng cách kích thích oxy hóa nhưng lại không hề ảnh hưởng tới các tế bào khỏe mạnh.

Một cơ chế khác của vitamin K2 trong việc hỗ trợ điều trị ung thư đường mật, ung thư bạch cầu là kích thích tế bào ung thư tự thực bào bằng cách tự bài tiết enzyme tiêu hóa chính khối u.

Ảnh minh họa.

Một số loại thực phẩm giàu vitamin K2

Dưới đây là một danh sách chi tiết các thực phẩm giàu vitamin K2 mà bạn có thể cân nhắc bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày

Natto

Đứng đầu danh sách các thực phẩm giàu vitamin K2 là natto - một món ăn truyền thống của Nhật Bản được làm từ đậu nành lên men. Đây là loại thực phẩm chứa lượng vitamin K2 cao nhất trong tự nhiên, đặc biệt là một dạng gọi là MK-7, rất tốt cho sức khỏe.

Các loại phô mai lên men

Phô mai, đặc biệt là những loại được ủ lâu như Gouda hay Brie, là nguồn cung cấp vitamin K2 phong phú. Quá trình lên men đóng vai trò quan trọng trong việc tích lũy vitamin này.

Gan động vật

Gan từ các loại động vật ăn cỏ như bò hoặc gà là một nguồn cung dồi dào vitamin K2, thường chứa dạng MK-4 - một dạng khác của vitamin K2 dễ hấp thụ.

Thịt từ động vật ăn cỏ

Thịt bò, thịt gà hay thịt heo từ những con được nuôi tự nhiên và ăn cỏ thường chứa hàm lượng vitamin K2 cao hơn so với động vật nuôi công nghiệp.

Cá

Cá là thực phẩm giàu DHA, omega và các loại vitamin khác trong đó có vitamin K2. Các loại cá nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày như cá hồi, cá ngừ, cá thu,…

Lòng đỏ trứng

Trứng, đặc biệt là lòng đỏ từ gà nuôi thả tự nhiên hoặc hữu cơ, cũng chứa lượng đáng kể vitamin K2 giúp bổ sung vào chế độ dinh dưỡng.

Các loại thực phẩm lên men khác

Một số thực phẩm lên men như dưa muối, kim chi hoặc sữa chua cũng có thể chứa một lượng nhỏ vitamin K2, tùy thuộc vào phương pháp sản xuất./.

