Anh: Nghi phạm vụ đâm dao ở London bị buộc tội âm mưu giết người

Ngày 1/5, Cảnh sát Thủ đô London (Anh) cho biết nghi phạm trong vụ đâm dao nhằm vào cộng đồng người Do Thái hôm 29/4 đã bị buộc 2 tội danh âm mưu giết người và một tội danh tàng trữ hung khí nơi công cộng.

Vụ việc xảy ra sáng 29/4 tại khu Golders Green, nơi có đông người Do Thái sinh sống. Khi phát hiện một người đàn ông cầm dao tìm cách tấn công người dân, nhóm tuần tra cộng đồng Shomrim đã kịp thời khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát có mặt.

Trong khi đó, lực lượng cấp cứu tình nguyện Hatzola tiến hành sơ cứu các nạn nhân tại hiện trường và đưa họ tới bệnh viện. Nhà vua Charles III và Thủ tướng Keir Starmer lên án mạnh mẽ vụ việc.

Cảnh sát London tiến hành điều tra theo hướng đây là “vụ tấn công khủng bố” trong bối cảnh các hành vi bài Do Thái có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây.

Bộ Nội vụ Anh cho biết mức độ đe dọa khủng bố của Vương quốc Anh đã được nâng lên mức "nghiêm trọng", mức cao thứ hai trong hệ thống 5 cấp.

Theo tuyên bố của cảnh sát, nghi phạm Essa Suleiman - 45 tuổi, công dân Anh gốc Somalia - còn bị buộc tội âm mưu giết người trong một vụ đâm dao khác xảy ra ở khu vực phía Đông Nam London cùng ngày.

Nghi phạm này từng nằm trong diện theo dõi của chương trình Prevent, một chương trình quốc gia về chống cực đoan, và đã được đưa vào diện quản lý từ năm 2020.

Các tổ chức giám sát cho biết số vụ việc mang tính thù ghét tôn giáo tại Anh đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt từ sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas tại Dải Gaza, làm gia tăng tâm lý lo ngại trong cộng đồng Do Thái cũng như các nhóm thiểu số khác.

Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis cho biết chính phủ sẽ đầu tư thêm 25 triệu bảng Anh (33,8 triệu USD) để tăng cường tuần tra và an ninh cho việc bảo vệ cộng đồng người Do Thái./.

