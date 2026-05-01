Thế giới

Châu Âu

Anh: Nghi phạm vụ đâm dao ở London bị buộc tội âm mưu giết người

Nghi phạm vụ đâm dao nhằm vào cộng đồng người Do Thái tại London bị buộc tội âm mưu giết người, trong khi cảnh sát điều tra theo hướng khủng bố giữa lúc các hành vi thù ghét tôn giáo gia tăng.

Phan An
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Golders Green, phía Bắc thủ đô London, Anh ngày 29/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Golders Green, phía Bắc thủ đô London, Anh ngày 29/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/5, Cảnh sát Thủ đô London (Anh) cho biết nghi phạm trong vụ đâm dao nhằm vào cộng đồng người Do Thái hôm 29/4 đã bị buộc 2 tội danh âm mưu giết người và một tội danh tàng trữ hung khí nơi công cộng.

Vụ việc xảy ra sáng 29/4 tại khu Golders Green, nơi có đông người Do Thái sinh sống. Khi phát hiện một người đàn ông cầm dao tìm cách tấn công người dân, nhóm tuần tra cộng đồng Shomrim đã kịp thời khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát có mặt.

Trong khi đó, lực lượng cấp cứu tình nguyện Hatzola tiến hành sơ cứu các nạn nhân tại hiện trường và đưa họ tới bệnh viện. Nhà vua Charles III và Thủ tướng Keir Starmer lên án mạnh mẽ vụ việc.

Cảnh sát London tiến hành điều tra theo hướng đây là “vụ tấn công khủng bố” trong bối cảnh các hành vi bài Do Thái có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây.

Bộ Nội vụ Anh cho biết mức độ đe dọa khủng bố của Vương quốc Anh đã được nâng lên mức "nghiêm trọng", mức cao thứ hai trong hệ thống 5 cấp.

Theo tuyên bố của cảnh sát, nghi phạm Essa Suleiman - 45 tuổi, công dân Anh gốc Somalia - còn bị buộc tội âm mưu giết người trong một vụ đâm dao khác xảy ra ở khu vực phía Đông Nam London cùng ngày.

Nghi phạm này từng nằm trong diện theo dõi của chương trình Prevent, một chương trình quốc gia về chống cực đoan, và đã được đưa vào diện quản lý từ năm 2020.

Các tổ chức giám sát cho biết số vụ việc mang tính thù ghét tôn giáo tại Anh đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt từ sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas tại Dải Gaza, làm gia tăng tâm lý lo ngại trong cộng đồng Do Thái cũng như các nhóm thiểu số khác.

Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis cho biết chính phủ sẽ đầu tư thêm 25 triệu bảng Anh (33,8 triệu USD) để tăng cường tuần tra và an ninh cho việc bảo vệ cộng đồng người Do Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)
#London #đâm dao #âm mưu giết người #bài Do Thái #khủng bố #an ninh #cộng đồng Anh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Golders Green, phía Bắc thủ đô London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức "nghiêm trọng"

Anh đã nâng Mức độ Đe dọa Quốc gia từ mức đáng kể, có nghĩa là một cuộc tấn công có khả năng xảy ra, lên mức nghiêm trọng,  tức là một cuộc tấn công rất có khả năng xảy ra trong 6 tháng tới.