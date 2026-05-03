19 người thương vong khi vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ

Theo thông tin từ giới chức Pháp, 2 phụ nữ đã thiệt mạng và 17 người bị thương khi tìm cách vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh bằng thuyền nhỏ, trong bối cảnh tình trạng di cư trái phép qua tuyến đường này tiếp tục diễn biến phức tạp.



Vụ việc xảy ra vào sáng 3/5 khi một thuyền chở 82 người bị mắc cạn tại bãi biển ở miền Bắc nước Pháp. Ông Christophe Marx từ tỉnh Pas-de-Calais cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 2 phụ nữ trẻ, khoảng 20 tuổi, tử vong ở trong thuyền. Hai người này được cho là có nguồn gốc từ Sudan.

Ngoài ra, còn có 3 người bị thương nặng và 14 người thương ở mức độ nhẹ hơn. Văn phòng công tố tại Boulogne-sur-Mer đã khởi động cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Phóng viên TTXVN tại London cho biết người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh bày tỏ “vô cùng đau buồn” trước vụ việc và nhấn mạnh đây tiếp tục là lời cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng đối với người di cư khi thực hiện các hành trình nguy hiểm qua eo biển Manche.



Trong một diễn biến liên quan, lực lượng an ninh biên giới Anh đã tiếp nhận một nhóm được cho là người di cư tại cảng Dover trong cùng ngày. Theo số liệu chính thức, trong 7 ngày qua đã có 597 người di cư đến Anh bằng 6 thuyền nhỏ.



Tháng trước, Anh và Pháp đã ký một thỏa thuận trị giá 662 triệu bảng Anh (khoảng 900 triệu USD) nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động vượt biên trái phép qua eo biển Manche.

Theo thỏa thuận, phía Pháp sẽ triển khai lực lượng cảnh sát được huấn luyện chuyên biệt tại các bãi biển, đồng thời sử dụng các phương tiện giám sát như thiết bị bay không người lái, trực thăng và hệ thống camera để ngăn chặn các đường dây đưa người di cư trái phép.



Số liệu cho thấy trong 3 năm gần đây, số người vượt eo biển Manche có xu hướng gia tăng. Riêng trong năm ngoái đã có hơn 41.000 người đến Anh bằng thuyền nhỏ.

Bộ Nội vụ Anh cho biết nước này đã ngăn chặn hơn 42.000 trường hợp vượt biên trái phép và trục xuất gần 60.000 người cư trú bất hợp pháp trong thời gian qua.

Giới chức Anh khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Pháp và các đối tác quốc tế nhằm ngăn chặn các hành trình nguy hiểm, đồng thời tăng cường các biện pháp xử lý đối với hoạt động đưa người di cư trái phép./.

