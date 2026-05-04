Máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Ankara

Ngày 3/5, máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi phát hiện sự cố kỹ thuật trên đường đến Armenia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC).

Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay Airbus A310, cất cánh vào chiều 3/5 theo giờ địa phương, từ căn cứ không quân Torrejon de Ardoz gần Madrid, hướng đến Yerevan - thủ đô của Armenia.

Các nguồn tin chính phủ cho biết sự cố kỹ thuật không nghiêm trọng, nhưng máy bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay gần nhất theo quy trình an toàn hàng không.

Ông Sanchez và phái đoàn dự kiến sẽ ở lại Ankara qua đêm và tiếp tục hành trình vào sáng 4/5 sau khi sự cố được giải quyết./.

