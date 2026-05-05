Vụ lao xe vào đám đông tại Đức: Nghi phạm có thể gặp vấn đề tâm lý

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cảnh sát thành phố Leipzig xác định tài xế lao xe vào đám đông khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương chiều 4/5 tại trung tâm thành phố là một nam giới người Đức, 33 tuổi, có thể mắc bệnh tâm thần.

Cảnh sát cho biết thêm đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến động cơ chính trị hoặc tôn giáo

Cảnh sát trưởng Leipzig René Demmler thông báo lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm ngay tại hiện trường mà đối tượng không hề chống cự.

Đối tượng sinh ra tại Đức, sống tại khu vực Leipzig, từng có tiền án với các tội danh khác và mới xuất viện từ một cơ sở điều trị tâm thần.

Văn phòng công tố và cảnh sát Leipzig đang điều tra người này với các cáo buộc giết người và nhiều tội danh cố ý giết người.

Giới chức địa phương dự kiến tổ chức lễ tưởng niệm vào 17h00 ngày 5/5 tại nhà thờ Thánh Nikolai, gần hiện trường vụ việc, cùng một buổi tưởng niệm khác tại Đại học Leipzig vào buổi trưa cùng ngày.

Vào khoảng 16h45 ngày 4/5, nghi phạm điều khiển xe với tốc độ 70-80 km/h lao vào đám đông tại khu phố đi bộ đông đúc ở trung tâm Leipzig.

Theo xác nhận chính thức của Văn phòng Công tố và Cảnh sát, vụ đâm xe kinh hoàng đã khiến một phụ nữ 63 tuổi và một người đàn ông 77 tuổi thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó ít nhất 3 người bị thương nặng.

Lực lượng chức năng xác định khoảng 80 người bị ảnh hưởng trực tiếp, song con số chính xác vẫn đang được cập nhật do một số người tự rời hiện trường để tìm kiếm hỗ trợ y tế.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Đức ghi nhận nhiều vụ lao xe vào đám đông trong những năm gần đây. Năm 2016, 13 người thiệt mạng sau khi một người đàn ông lái xe tải đâm vào đám đông tại chợ Giáng sinh ở Berlin.

Năm 2024, một vụ việc tương tự tại Magdeburg khiến 6 người tử vong. Năm 2025, một vụ lao xe vào đám đông tại Munich khiến một phụ nữ và con gái thiệt mạng, khoảng 30 người bị thương.

Cùng năm, một vụ việc khác tại Mannheim cũng khiến 2 người thiệt mạng./.

