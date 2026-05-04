Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương

Theo một nguồn tin, cảnh sát Tây Ban Nha mới đây đã thu giữ lượng cocaine có thể lên tới 40 tấn từ một con tàu ở Đại Tây Dương. Nếu được xác định, đây sẽ là vụ thu giữ kỷ lục tại quốc gia Nam Âu này.

Lực lượng Cảnh sát Dân sự đã chặn bắt con tàu ở vùng biển quốc tế ngoài khơi quần đảo Canary của Tây Ban Nha hôm 1/5, bắt giữ khoảng 20 người.

Các nguồn tin cho biết ước tính "khoảng 35 đến 40 tấn cocaine đã bị thu giữ" vì khoang chứa hàng đều "chứa đầy" các kiện ma túy.

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska cho biết vụ thu giữ "là một trong những vụ lớn nhất, không chỉ trong nước mà còn trên phạm vi quốc tế", song cung cấp thêm chi tiết.

Hiện, con tàu đang được kiểm tra ở quần đảo Canary.

Con tàu bị bắt giữ trên hành trình từ thủ đô Freetown của Sierra Leone đến Benghazi ở Libya. Tuy nhiên, theo các vụ việc tương tự trước đây, trên hành trình này, ma túy sẽ được chuyển sang các con tàu nhỏ hơn với đích đến là châu Âu.

Cảnh sát Tây Ban Nha cho rằng hoạt động này do một mạng lưới tội phạm quốc tế phối hợp tiến hành.

Mối quan hệ chặt chẽ của Tây Ban Nha với các nước khu vực Mỹ Latinh cùng khoảng cách địa lý gần Maroc, một nguồn cung cấp cần sa lớn, khiến nước này trở thành cửa ngõ của các tuyến đường ma túy vào châu Âu.

Năm 2024, cảnh sát Tây Ban Nha đã thu giữ 13 tấn cocaine trên một container đến từ Ecuador, cập cảng Algeciras ở phía Nam nước này, đánh dấu vụ thu giữ ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Hồi tháng 1/2026, cảnh sát Tây Ban Nha cũng đã thực hiện vụ thu giữ cocaine lớn nhất trên biển từ một tàu chở gần 10 tấn ma túy./.

