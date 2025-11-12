Panama thu giữ hơn 13 tấn cocaine trên đường di chuyển tại Thái Bình Dương

Các nhà chức trách Panama hôm 11/11 (giờ địa phương) thông báo lực lượng chức năng nước này vừa thu giữ lượng ma túy kỷ lục hơn 13,5 tấn cocaine với trị giá khoảng 200 triệu USD trên một tàu kéo bị chặn lại tại vùng biển Thái Bình Dương của nước này khi đang trên đường từ Colombia tới Bắc Mỹ.



Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn phát biểu của Giám đốc Lực lượng Hải Không quân Quốc gia Panama (Senan), Tư lệnh Luis De Gracia tại cuộc họp báo cùng ngày cho biết chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trên diễn ra ngày 10/11.

Cảnh sát đã bắt giữ 10 người liên quan mang quốc tịch Venezuela, Ecuador, Nicaragua và Colombia. Nhóm người này đã bị chuyển giao cho cơ quan tư pháp để khởi tố về tội buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.



Ông De Gracia nhấn mạnh đây là vụ thu giữ ma túy lớn nhất của lực lượng này tại Panama kể từ năm 2008 đến nay. Chiếc tàu chở ma túy trên bị các đơn vị của Senan chặn lại ở phía Đông Nam đảo San José, vùng biển Thái Bình Dương của Panama, sau khi con tàu có dấu hiệu tìm cách lẩn tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng.



Sau khi bị bắt giữ, cảnh sát đã phát hiện tổng cộng 11.562 gói cocaine với tổng trọng lượng hơn 13,5 tấn được đóng trong 579 bao tải. Số ma túy này được để lộ thiên trên boong tàu. Đây là điều hiếm thấy trong các vụ buôn lậu qua đường biển bởi thông thường ma túy thường được cất giấu trong các container.



Công tố viên cấp cao phụ trách phòng chống ma túy, ông Julio Villarreal cho biết các báo cáo cho thấy con tàu xuất phát từ khu vực Juradó thuộc Buenaventura (Colombia) và đang trên đường hướng tới Mexico, qua đó tạo thành tuyến vận chuyển hướng đến Mỹ.



Vụ bắt giữ này là “đòn giáng mạnh” vào mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế, thể hiện quyết tâm của Panama trong việc chống lại tệ nạn này và góp phần bảo đảm an ninh khu vực.



Lâu nay, Panama là điểm trung chuyển chính trên tuyến đường vận chuyển chất gây nghiện từ Nam Mỹ đến Mỹ và châu Âu. Năm 2023, nước này thu giữ 119,2 tấn ma túy. Năm 2024 thu giữ 80 tấn./.

Lực lượng Hải-Không quân Panama thu giữ hơn nửa tấn ma túy Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 465kg ma túy giấu trong 2 container ở một cảng biển bên bờ Thái Bình Dương; 61kg ma túy còn lại được tìm thấy trong một ngôi nhà ở phía Đông thủ đô.