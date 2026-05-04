Đức khẳng định tiếp tục hợp tác với Mỹ sau kế hoạch rút quân

Ngày 3/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Berlin vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ với Washington, bất chấp những căng thẳng gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump và kế hoạch của nước này rút một phần lực lượng khỏi lãnh thổ Đức.

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sỹ Mỹ khỏi Đức. Thông báo này được đưa ra sau các phát biểu của ông Merz, trong đó ông chỉ trích Mỹ “thiếu chiến lược rõ ràng” trong chiến dịch quân sự tại Iran và cho rằng Washington đã bị đặt vào thế bất lợi trước phản ứng của Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công cộng ARD, ông Merz cũng xác nhận rằng Mỹ sẽ chưa triển khai hệ thống tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức trong thời gian tới, song lưu ý rằng kế hoạch này “chưa bị loại bỏ vĩnh viễn."

Ông khẳng định Mỹ là đối tác quan trọng nhất của Đức trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời lưu ý rằng quyết định rút quân của Mỹ không liên quan đến những chỉ trích trước đó của ông đối với ông Trump.

Cam kết về việc triển khai hệ thống Tomahawk được cựu Tổng thống Joe Biden đưa ra vào năm 2024 nhằm tăng cường khả năng răn đe tại châu Âu. Tuy nhiên, cùng với thông báo cắt giảm lực lượng, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng Washington cũng đã hủy bỏ kế hoạch này.

Giới phân tích nhận định kế hoạch rút hơn 5.000 binh sỹ Mỹ khỏi Đức do Tổng thống Trump công bố có thể gây ra những hệ lụy kinh tế sâu rộng đối với nhiều địa phương, đặc biệt là các khu vực có sự hiện diện quân sự lớn của Mỹ.

Thị trưởng thành phố Ramstein - địa phương có căn cứ quân sự Mỹ đồn trú tại Đức, ông Ralf Hechler, chính trị gia thuộc Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU), cho biết việc rút quân không chỉ liên quan đến số binh sỹ mà còn kéo theo gia đình của họ. Tổng cộng, có thể có từ 10.000 đến 12.000 người rời khỏi các khu vực đồn trú, tạo ra cú sốc lớn đối với nền kinh tế địa phương.

Thành phố Ramstein, tên đầy đủ là Ramstein-Miesenbach, nằm cạnh một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại châu Âu, hiện có gần 8.000 người Mỹ sinh sống cùng gia đình. Chính quyền địa phương đã đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để phục vụ cộng đồng này trong nhiều năm.

Theo ước tính, sự hiện diện quân sự của Mỹ mang lại cho Ramstein nguồn lợi kinh tế hơn 2 tỷ USD mỗi năm, thông qua tiền lương, chi tiêu sinh hoạt, thuê nhà và các hợp đồng với doanh nghiệp địa phương. Do đó, việc sụt giảm mạnh số lượng binh sỹ và gia đình có thể dẫn đến suy giảm nghiêm trọng hoạt động kinh tế.

Thị trưởng Hechler dẫn chứng các thành phố Pirmasens và Zweibrücken ở bang Rheinland-Pfalz như những ví dụ điển hình cho tác động lâu dài của việc quân đội Mỹ rút đi. Theo ông, các khu vực này vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau những lần cắt giảm trước đây, cho thấy nguy cơ mất mát kinh tế có thể kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, ông cũng cho biết hiện chưa có dấu hiệu cụ thể về việc Mỹ sẽ rút quân khỏi khu vực Ramstein.

Hoạt động xây dựng bệnh viện quân đội Mỹ mới tại Weilerbach, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,59 tỷ USD, vẫn đang diễn ra sôi động. Công trình này dự kiến thay thế bệnh viện quân sự cũ tại Landstuhl và được coi là dấu hiệu cho thấy Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện lâu dài tại khu vực.

Dù vậy, những tín hiệu từ chính sách đối ngoại của Mỹ đang gây ra tâm lý bất ổn tại địa phương. Ông Hechler bày tỏ lo ngại rằng sau nhiều thập kỷ chung sống ổn định giữa cộng đồng người Đức và người Mỹ tại Tây Nam nước Đức, những thay đổi hiện nay có thể làm xáo trộn cân bằng kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh môi trường an ninh và chiến lược toàn cầu đang thay đổi, việc điều chỉnh hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn tác động sâu rộng đến kinh tế địa phương, thị trường lao động và cấu trúc xã hội tại các khu vực liên quan./.

