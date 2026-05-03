Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ giảm số lượng binh sỹ tại Đức 'xuống mức thấp'

“Chúng tôi sẽ cắt giảm xuống mức thấp và chúng tôi sẽ cắt giảm nhiều hơn 5.000 quân” là tuyên bố ngày 2/5 của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến kế hoạch rút binh sỹ Mỹ khỏi Đức, trong bối cảnh những lo ngại về sự rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương do cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trước đó 1 ngày, quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sỹ nước này khỏi Đức, đưa số lượng binh sỹ Mỹ ở Đức trở lại mức trước năm 2022.

Đáng chú ý, không chỉ Đức, trước đó, ông Trump cũng cảnh báo rút quân Mỹ khỏi Italy và Tây Ban Nha do quan điểm trái ngược về cuộc xung đột với Iran.

Phản ứng trước các tuyên bố từ Washington, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 2/5, người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Allison Hart cho biết NATO đang trao đổi với phía Mỹ để hiểu rõ quyết định của Washington trong việc cắt giảm 5.000 binh sỹ tại Đức.

Quan chức này cũng nhấn mạnh sự điều chỉnh này cho thấy châu Âu cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và đảm nhận phần trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh chung tại lục địa; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào năng lực răn đe và phòng thủ của khu vực với sự chuyển đổi đang được châu Âu cũng như NATO tiến hành.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận việc Mỹ rút quân đã được dự báo từ trước; song khẳng định hợp tác an ninh giữa Mỹ và châu Âu, cũng như sự hiện diện của binh sỹ Mỹ ở châu Âu, mang lại lợi ích cho cả hai bên trong quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương.

Trước đó, hôm 30/4, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng cho biết Berlin "đã chuẩn bị" cho việc giảm quân số của Mỹ và "đang thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề này trên tinh thần tin tưởng" trong NATO.

Trong khi đó, quyết định của chính quyền Tổng thống Trump làm dấy lên lo ngại về những căng thẳng ngày càng rõ nét giữa Mỹ và một trong những đồng minh quan trọng nhất tại châu Âu.

Trong một bài đăng trên X ngày 2/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo quyết định của Mỹ cho thấy “sự rạn nứt đang diễn ra trong liên minh” và kêu gọi các thành viên “đảo ngược xu hướng đáng lo ngại này."

Truyền thông khu vực cũng đánh giá quyết định rút quân không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ; đặt ra câu hỏi về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cũng như vai trò của châu Âu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Những điều chỉnh này có thể chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn tái định hình sâu sắc hơn.

Ngoài ra, kế hoạch của Nhà Trắng cũng vấp phải sự hoài nghi từ chính các nhà lập pháp hàng đầu của đảng Cộng hòa, những người giám sát chính sách quân sự của Mỹ.

Trong một tuyên bố chung ngày 1/5, Thượng nghị sỹ Roger Wicker và Hạ nghị sĩ Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Quân sự tại 2 viện Quốc hội Mỹ, cảnh báo rằng mặc dù các đồng minh châu Âu đang tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng "việc chuyển đổi khoản đầu tư đó thành năng lực quân sự cần thiết" sẽ cần thời gian; ảnh hưởng đến khả năng răn đe chung của liên minh.

Quân đội Mỹ hiện diện rất đông đảo tại Đức từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và Chiến tranh Lạnh. Theo số liệu của Bộ Chiến tranh Mỹ, tính đến tháng 12/2025, hơn 36.000 binh sỹ Mỹ tại ngũ đóng quân tại các căn cứ trên khắp nước Đức, cùng với gần 1.500 lính dự bị và 11.500 nhân viên dân sự.

Đức cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh châu Âu và Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ, đồng thời căn cứ không quân Ramstein của quốc gia châu Âu này là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động của Mỹ./.

