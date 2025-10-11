Thượng viện Mỹ thông qua dự luật duy trì binh sỹ tại Hàn Quốc

Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/10 , Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2026, trong đó có điều khoản hạn chế cắt giảm số lượng binh sỹ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Theo trang web của Quốc hội Mỹ, dự luật trên đã thông qua với 77 phiếu thuận và 20 phiếu chống.

Dự luật trên được thông qua khoảng một tháng sau khi Hạ viện thông qua dự luật riêng kêu gọi duy trì quân số Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) vào ngày 10/9 với 231 phiếu thuận và 196 phiếu chống.

Tờ Washington Post cho biết dự luật yêu cầu Lầu Năm Góc báo cáo với các nghị sỹ trước khi rút bất kỳ binh sỹ nào khỏi châu Âu hoặc Hàn Quốc.

Trong khi đó, trang Politico dẫn nguồn tin đưa tin văn bản này sẽ ngăn cắt giảm lực lượng Mỹ tại châu Âu và Hàn Quốc.

Răn đe mở rộng đề cập đến cam kết của Mỹ sử dụng toàn bộ năng lực quân sự của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Trước khi được hoàn thiện, dự luật quốc phòng sẽ trải qua một loạt các thủ tục của Quốc hội, bao gồm quá trình thu hẹp khoảng cách giữa phiên bản của Hạ viện và Thượng viện và hợp nhất các văn bản tương ứng./.

