Meta đối mặt phiên tòa có thể buộc thay đổi toàn diện cách vận hành Facebook

Một phiên tòa quan trọng sẽ diễn ra tại bang New Mexico (Mỹ) ngày 4/5 có khả năng dẫn đến phán quyết buộc “gã khổng lồ” công nghệ Meta phải thực hiện những thay đổi sâu rộng trong cách vận hành các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp-động thái mà tập đoàn này cảnh báo có thể khiến họ phải rút khỏi địa phương.

Vụ kiện do Tổng Chưởng lý bang New Mexico, ông Raúl Torrez khởi xướng, cáo buộc Meta đã cố tình thiết kế các sản phẩm gây nghiện đối với người dùng trẻ tuổi và thất bại trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị lạm dụng tình dục trên các nền tảng của mình.

Phiên tòa tuần này là giai đoạn hai của vụ kiện. Theo đó, vào tháng 3/2026, bồi thẩm đoàn đã xác định Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang khi đưa ra thông tin sai lệch về mức độ an toàn của Facebook và Instagram đối với người dùng trẻ tuổi và yêu cầu công ty bồi thường 375 triệu USD.

Trọng tâm của phiên tòa lần này là xác định liệu các nền tảng của Meta có tạo ra "mối nguy hại công cộng" theo luật của bang New Mexico hay không.

Nếu thẩm phán chấp thuận cáo buộc này, Meta sẽ bị buộc phải áp dụng các biện pháp khắc phục quy mô lớn nhằm hạn chế tác hại đối với trẻ vị thành niên.

Đây là vụ kiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt, khi hơn 40 bang và hơn 1.300 học khu trên khắp nước Mỹ đã đệ trình các vụ kiện tương tự, yêu cầu tòa án ra lệnh thay đổi cách thức hoạt động của các nền tảng mạng xã hội.

Văn phòng Tổng chưởng lý New Mexico dự kiến sẽ yêu cầu thẩm phán buộc Meta thực hiện một loạt thay đổi trên nền tảng dành cho người dùng tại bang này, bao gồm xác minh độ tuổi người dùng, thiết kế lại thuật toán để ưu tiên nội dung chất lượng cho người dùng vị thành niên, đồng thời chấm dứt tính năng tự động phát video và cuộn vô hạn đối với nhóm đối tượng này.

Theo các tài liệu tòa án, giới chức trách New Mexico có kế hoạch yêu cầu Meta nộp 3,7 tỷ USD để tài trợ cho kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần kéo dài 15 năm tại bang này.

Meta cho rằng yêu cầu này là phi lý vì điều này đồng nghĩa với việc sẽ buộc họ chi trả chi phí chăm sóc sức khỏe tâm thần cho tất cả thanh thiếu niên trong bang, bất kể nguyên nhân.

Về phía Meta, tập đoàn khẳng định đã giải quyết nhiều mối lo ngại của bang và thực hiện các biện pháp toàn diện để bảo vệ người dùng trẻ tuổi. Công ty lập luận rằng họ không thể bị coi là tạo ra "mối nguy hại công cộng" vì không can thiệp vào quyền công cộng, đồng thời cho rằng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh mạng xã hội gây ra các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Vụ kiện tại New Mexico diễn ra trong bối cảnh các quy định kiểm soát mạng xã hội đang thắt chặt toàn cầu.

Mới đây, Meta cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng những rào cản pháp lý tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) "có thể gây tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh và kết quả tài chính" của tập đoàn trong thời gian tới./.

EU sơ bộ xác định Meta vi phạm quy định số về bảo vệ trẻ em EC cho rằng trẻ em vẫn có thể dễ dàng vượt qua hạn chế bằng cách khai báo sai ngày sinh khi đăng ký, trong khi các cơ chế kiểm soát và báo cáo tài khoản dưới tuổi bị đánh giá là còn hạn chế.

​