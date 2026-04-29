Bạn bè quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển và định hướng mới của Việt Nam

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1974-30/4/2026), phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Buenos Aires đã có cuộc phỏng vấn bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV), về những thành tựu phát triển của Việt Nam cũng như triển vọng quan hệ giữa hai nước.

Bà Poldi Sosa Schmit cho biết với hơn 60 năm gắn bó với nhân dân Việt Nam và gần 30 lần tới quốc gia Đông Nam Á này, bà coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình.

Theo bà, sau hơn 50 năm đất nước được giải phóng, Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ từ một đất nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu châu Á, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và từng bước nâng cao đời sống người dân.

Bà Poldi Sosa đánh giá cao những thành tựu trong giảm nghèo, phát triển hạ tầng, cũng như hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam thông qua việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ và kinh tế số cũng đạt được những tiến bộ rõ rệt, góp phần tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Ngoài ra, Việt Nam còn nổi bật trong thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển xuất khẩu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch ICAV bày tỏ: “Theo tôi, những thành tựu này không chỉ phản ánh năng lực quản lý và điều hành; mà còn thể hiện ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người dân Việt Nam. Đó là điều rất đáng trân trọng và cũng là nền tảng để Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai."

Đánh giá về các quyết sách của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ XIV cũng như tại kỳ bầu cử Quốc hội vừa qua, bà Poldi Sosa cho rằng việc kiện toàn tổ chức, đổi mới đội ngũ lãnh đạo là bước đi tích cực, bảo đảm sự kế thừa và phát triển.

Theo bà, các định hướng lớn của Việt Nam tiếp tục tập trung vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trong đó đáng chú ý là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong những điều kiện thuận lợi; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuyển đổi số; phát triển kinh tế số và xã hội số; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và hệ thống an sinh xã hội; đồng thời tăng cường xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản trị.

Bà cũng cho rằng việc mở rộng hội nhập quốc tế, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và giữ vững ổn định chính trị-xã hội sẽ là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và thích ứng hiệu quả với các biến động toàn cầu.

Bà Poldi Sosa khẳng định: “Tôi đặc biệt ấn tượng với việc Việt Nam chú trọng phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo như một động lực then chốt; đồng thời vẫn duy trì sự cân bằng với các mục tiêu xã hội. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, những định hướng mang tính dài hạn, cùng với sự đồng thuận xã hội và tinh thần đoàn kết, sẽ giúp Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng."

Chủ tịch ICAV nói thêm: “Sự thống nhất trong định hướng phát triển và sự quan tâm nhất quán đến đời sống người dân là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của Việt Nam. Tôi tin rằng điều đó sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới."

Liên quan đến hoạt động của ICAV, bà Poldi Sosa cho biết Viện được thành lập năm 1997 và dự kiến sẽ kỷ niệm 30 năm hoạt động vào năm 2027. Hiện Viện có hơn 20 thành viên hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tập trung thúc đẩy giao lưu văn hóa, học thuật và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tại các trường đại học ở Argentina, giới thiệu về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam thông qua tài liệu, ấn phẩm và các buổi chiếu phim tư liệu.

Những hoạt động này đã mang lại hiệu quả thiết thực khi thu hút sự quan tâm của sinh viên và giảng viên, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và cả du lịch giữa hai nước.

Bà Poldi Sosa cho rằng cần tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động này để qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Argentina và Việt Nam trong thời gian tới./.

