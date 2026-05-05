Đức: Xe ôtô lao vào đám đông khiến nhiều người thương vong

Thị trưởng thành phố Leipzig, ông Burkhard Jung cho biết 2 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một chiếc ôtô lao thẳng vào đám đông người đi bộ.

Tiến Trung-Thanh Tú
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. (Nguồn: dpa)

Chiều 4/5 (theo giờ địa phương), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm thành phố Leipzig, miền Đông nước Đức, khi một chiếc ôtô lao thẳng vào đám đông người đi bộ.

Báo Leipziger Volkszeitung dẫn lời Thị trưởng thành phố Leipzig, ông Burkhard Jung cho biết 2 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ việc.

Ông cũng nhấn mạnh, nghi phạm đã bị bắt giữ và hiện không còn mối đe dọa nào đối với công chúng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ./.

