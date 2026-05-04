Độc đáo mô hình “hiệu sách không sách” tại Mỹ

Một hiệu sách nhưng không có sách giấy, không tiếng sột soạt lật trang, cũng chẳng có những kệ tiểu thuyết dày kín quen thuộc.

Thay vào đó là tai nghe, loa âm thanh, các thiết bị kỹ thuật số và những không gian để lắng nghe.

Sự xuất hiện của Audible Story House tại khu Lower East Side ở Manhattan (Mỹ) đang cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong văn hóa đọc của người Mỹ: sách nói không còn chỉ là sản phẩm công nghệ hỗ trợ, mà đang dần trở thành một hình thức trải nghiệm văn hóa độc lập.

Cửa hàng pop-up do nền tảng sách nói Audible - công ty con của tập đoàn Amazon - khai trương ngày 2/5 được giới thiệu là “hiệu sách không sách" đầu tiên tại New York.

Không gian này sẽ hoạt động trong vòng 1 tháng như một thử nghiệm kết hợp giữa công nghệ, xuất bản và trải nghiệm cộng đồng.

Giám đốc điều hành Audible Bob Carrigan cho biết ý tưởng xây dựng một “hiệu sách chỉ dành cho âm thanh” từng bị xem là khá “điên rồ,” bởi điều này đi ngược hoàn toàn khái niệm truyền thống về một nhà sách.

Tuy nhiên, theo ông, mục tiêu của dự án không phải thay thế sách giấy mà là “mang nghệ thuật kể chuyện bằng âm thanh bước ra đời thực."

Độc giả tới đây không chọn sách bằng cách lật từng trang mà sẽ cầm trên tay các thiết bị nhỏ gọi là “story tiles” (thẻ truyện âm thanh), cắm vào máy phát để nghe thử một đoạn trích qua tai nghe. Nếu muốn tiếp tục, họ có thể truy cập toàn bộ nội dung thông qua ứng dụng Audible.

Không gian này còn có “phòng nghe mở” với hệ thống loa bao quanh, nơi người nghe có thể trải nghiệm sách nói mà không cần tai nghe, cùng “quầy nghe” (Listening Bar) - quầy tư vấn nơi nhân viên đóng vai trò như những người hướng dẫn, giúp độc giả lựa chọn tác phẩm phù hợp với sở thích và cảm xúc cá nhân.

Mô hình “hiệu sách không sách” này ra đời trong bối cảnh thị trường sách nói đang phát triển mạnh tại Mỹ.

Theo Hiệp hội Các nhà xuất bản sách nói Mỹ (APA), doanh thu sách nói tại nước này đã đạt 2,22 tỷ USD trong năm 2024, gần gấp đôi so với 5 năm trước đó.

Sự bùng nổ của sách nói phản ánh những thay đổi sâu sắc trong thói quen tiếp nhận tri thức của xã hội hiện đại.

Trong một thế giới mà thời gian chú ý ngày càng bị chia nhỏ, việc “đọc bằng tai” cho phép con người tiếp cận nội dung khi lái xe, tập thể dục, làm việc nhà hay di chuyển. Sách nói vì thế trở thành lựa chọn phù hợp với nhịp sống nhanh và văn hóa đa nhiệm của thời đại số.

Audible đã lựa chọn mở một không gian vật lý thay vì chỉ phát triển nền tảng trực tuyến.

Công ty này cho biết Audible Story House là sự kết hợp giữa văn hóa hiệu sách truyền thống với cách tiếp cận hiện đại của thời đại kỹ thuật số. Nói cách khác, công nghệ không xóa bỏ văn hóa đọc, mà đang tái định nghĩa cách con người tiếp cận câu chuyện./.

