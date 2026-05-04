Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa tại Trung Quốc, gần 30 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chiều 4/5, một vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa tại thành phố Lưu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã khiến hàng chục người thương vong.

Theo Cục Quản lý ứng phó khẩn cấp thành phố Lưu Dương, vụ nổ trên xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh tại thành phố Lưu Dương.

Sau vụ tai nạn, các đội cứu hộ và cứu hỏa địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để triển khai cứu hộ.

Tính đến 19h00 ngày 4/5, vụ tai nạn đã khiến 3 người thiệt mạng và 25 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang đẩy mạnh cứu hộ.

Cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh và thành phố Đan Đông (Dan Dong) cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra hôm 3/5. Đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã làm 8 người thiệt mạng.

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ./.

