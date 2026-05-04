Nhóm công tố đặc biệt kháng cáo phán quyết với cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

Nhóm công tố đặc biệt Hàn Quốc ngày 4/5 cho biết đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao đối với phán quyết của tòa phúc thẩm liên quan đến bản án 4 năm tù dành cho cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee với tội danh tham nhũng.

Trước đó, Tòa án phúc thẩm Seoul đã tăng mức án của bà Kim từ 20 tháng lên 4 năm tù, sau khi xác định bà có liên quan một phần đến vụ thao túng giá cổ phiếu và nhận quà xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất.

Trong khi đó, nhóm công tố đặc biệt, do ông Min Joong Ki dẫn đầu, đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với bà Kim, với các cáo buộc vi phạm Luật thị trường vốn, Luật tài trợ chính trị và quy định về nhận hối lộ thông qua môi giới.

Theo hồ sơ vụ án, nhóm công tố cũng đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao nhằm phản đối phần phán quyết tuyên bà vô tội liên quan tới cáo buộc bà Kim vi phạm luật tài trợ chính trị.

Phía luật sư của bà Kim cũng đã nộp đơn kháng cáo riêng đối với bản án này./.

