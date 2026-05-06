Việt Nam-Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Ấn Độ, chiều 6/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề "Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam-Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất."

Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ là một cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu và uy tín bậc nhất với bề dày phát triển hơn 80 năm, có vai trò tiên phong trong định hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ, ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại trong quan hệ đối ngoại của cả Ấn Độ cũng như các quốc gia châu Á, thế giới và Việt Nam, hội tụ nhiều nhà lãnh đạo, các chính khách, nhà ngoại giao khắp thế giới.

Tại đây, năm 1947 đã diễn ra một hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng - Hội nghị Quan hệ châu Á lần thứ nhất năm 1947, đặt nền móng cho sự ra đời của Phong trào Không liên kết, kết nối Ấn Độ, Việt Nam và các quốc gia cùng có khát vọng độc lập, hòa bình, hợp tác, phát triển công bằng và thịnh vượng.

Thông điệp hòa bình, đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới Hội nghị: "Đoàn kết, chúng ta sẽ là một trong những người bảo toàn mạnh nhất của nền hòa bình và dân chủ thế giới" đã được bạn bè Ấn Độ và quốc tế đón nhận nồng nhiệt. Đó là một trong những sợi dây lịch sử đầu tiên kết nối hai quốc gia cùng mới giành được độc lập Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời đánh dấu một trong những sự kiện đối ngoại đa phương đầu tiên mà nước Việt Nam độc lập tham dự.

Việt Nam và Ấn Độ hướng đến những mục tiêu phát triển mới

Phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhìn lại hàng nghìn năm hình thành và phát triển của hai đất nước, lịch sử, văn hóa đã trở thành những sợi dây bền chắc kết nối Ấn Độ, Việt Nam. Không cận kề về địa lý nhưng Việt Nam và Ấn Độ đã gắn bó với nhau từ rất sớm. Qua các tuyến đường giao thương biển, các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng và văn minh Ấn Độ đã sớm lan tỏa, hòa nhập với đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam.

Hành trình lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước tạo nên sự đồng cảm sâu sắc và gắn bó, đoàn kết giữa nhân dân và các thế hệ lãnh đạo hai nước, khởi đầu là sự kính trọng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi và tình bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru, cùng phấn đấu cho độc lập, hòa bình, công bằng và phát triển thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi sự ủng hộ vô cùng to lớn, sâu đậm và quý báu mà nhân dân, các chính đảng và Chính phủ Ấn Độ đã dành cho Việt Nam trong những năm đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do trước đây cũng như sự ủng hộ, hỗ trợ thiết thực trong tái thiết và công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ hành trình phát triển của Ấn Độ và Việt Nam trong hơn 80 năm qua có nhiều điểm tương đồng và nhiều thành tựu to lớn. Trước hết là cả hai đều bước ra từ những nền kinh tế thuộc địa vô cùng khó khăn, thậm chí đến mức kiệt quệ, trình độ thấp, cơ cấu mất cân đối, phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. Với khát vọng thịnh vượng, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, hai nước đã từng bước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh.

Về đối ngoại, hai nước chia sẻ quan điểm độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, ủng hộ đối thoại và cách tiếp cận chủ động, cân bằng và trách nhiệm với các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với triết lý "Thế giới là một gia đình" của Ấn Độ đề cao tình hữu nghị, sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình, thịnh vượng - cũng là những giá trị mà dân tộc Việt Nam luôn hướng tới. Việt Nam đánh giá cao những đóng góp trách nhiệm của Ấn Độ qua các khuôn khổ hợp tác và sáng kiến kết nối chiến lược, Chính sách Hành động Hướng Đông tăng cường kết nối với Đông Nam Á; Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thúc đẩy không gian rộng mở, bao trùm, dựa trên luật lệ; đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ tại các cơ chế đa phương, góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường kết nối và xử lý các thách thức chung. Việt Nam cũng đã đảm nhận thành công nhiều trọng trách quốc tế quan trọng, cử các cán bộ, chiến sỹ tham gia đóng góp vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Việt Nam và Ấn Độ đều đang hướng đến những mục tiêu phát triển mới vào dịp kỷ niệm 100 năm độc lập, hài hòa giữa tăng trưởng và tiến bộ xã hội, trong đó không thể thiếu vai trò của khoa học, công nghệ.

Trên nền tảng tin cậy và gắn bó, quan hệ hai nước từng bước được định hình và phát triển, với việc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2007, Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016, và không ngừng được mở rộng và làm sâu sắc trong những năm qua.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột chiến lược với nhiều chương trình hỗ trợ tín dụng và chuyển giao kỹ thuật. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân cũng được mở rộng, với khoảng 80 chuyến bay thẳng giữa hai nước mỗi tuần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng thế giới đang biến đổi nhanh chóng, sâu sắc chưa từng có. Cạnh tranh giữa các trung tâm quyền lực lớn ngày càng mở rộng. Luật pháp quốc tế, Liên hợp quốc và các thể chế đa phương đứng trước những thách thức lớn chưa từng có.

Tất cả các nước, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ đứng trước những nghịch lý của thời đại: Nhu cầu hợp tác gia tăng, nhưng niềm tin bị xói mòn. Các cấu trúc kinh tế kết nối sâu hơn, nhưng dễ tổn thương hơn. Công nghệ có những bước tiến vượt bậc chưa từng có, đồng thời làm sâu thêm khoảng cách phát triển giữa các quốc gia. Biến đổi đang tạo ra những thách thức lớn; nhưng trên tất cả, biến đổi cũng mở ra các cơ hội nếu chúng ta biết nắm bắt và nắm bắt kịp thời, và cơ hội sẽ nhân lên nếu được cùng kết nối.

Củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chiến lược

Bối cảnh mới, yêu cầu mới của giai đoạn phát triển mới của mỗi nước đòi hỏi hai bên phải củng cố, đổi mới và đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Hội đồng Ấn Độ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hành trình phát triển của mỗi nước và hành trình phát triển quan hệ cho thấy Việt Nam và Ấn Độ đã trở thành những đối tác tự nhiên của nhau trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển; chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về nhiều vấn đề trong xây dựng đất nước, khu vực, thế giới và quan hệ quốc tế; gặp nhau ở nhiều điểm tương đồng.

Những sợi dây kết nối, sự chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác, đóng góp hiệu quả vào hành trình phát triển của mỗi nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời góp phần định hình môi trường khu vực và quốc tế theo hướng ổn định, bền vững hơn.

Kế thừa nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong hơn 50 năm qua, để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ sang một giai đoạn mới ở tầm mức mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chiến lược - điều kiện để duy trì quan hệ ổn định, cũng là nền tảng để thúc đẩy hợp tác hiệu quả và cùng ứng phó với các thách thức chung.

Trong giai đoạn mới, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi toàn diện ở các kênh - giữa Nhà nước, Quốc hội/nghị viện, chính đảng, nhân dân hai nước và các cấp, cả trung ương và địa phương; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược; cần phát huy hơn nữa, nâng cao hiệu quả hành động, phối hợp lập trường trong các diễn đàn đa phương.

Hai bên mở rộng dư địa kết nối, gia tăng kết nối phát triển, tạo thêm động lực cho liên kết khu vực. Việt Nam sẵn sàng hợp tác về dược phẩm với Ấn Độ, hoan nghênh các hãng dược Ấn Độ đầu tư sản xuất dược phẩm tại Việt Nam cho thị trường Đông Nam Á.

Hai bên nâng tầm và tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột trọng yếu trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ.

Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Lan tỏa các giá trị văn hóa-xã hội, tăng cường giao lưu nhân dân, hai bên cần tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn các kết nối đó thông qua hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, kết nối địa phương và giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ; chung tay kiến tạo và củng cố không gian hòa bình, ổn định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chiều dài kết nối lịch sử hàng nghìn năm và hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã làm nên một nền tảng vững chắc, vô cùng trân quý cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, với những sợi dây kết nối mang bề dày và chiều sâu lịch sử và nhiều tương đồng trong hành trình phát triển. Với Việt Nam, Ấn Độ luôn là một đối tác hết sức quan trọng, đồng thời là người bạn gần gũi, tin cậy.

Bước vào kỷ nguyên mới, với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường ở tầm cao mới và phương châm "chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất," với giải pháp quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng, tinh thần sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin rằng quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa, kết nối giữa hai nước sẽ bền chặt hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực và thành công cho sự phát triển mỗi nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Trước đó, tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan Trưng bày ảnh kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Các bức ảnh thể hiện những dấu mốc tiêu biểu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố trên nền tảng vững chắc của sự tin cậy chính trị và sự tương đồng, gắn kết trên nhiều lĩnh vực./.

