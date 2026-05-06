Đoàn kiểm tra số 12 làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Viettel

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Về phía Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Đoàn; Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; cùng các thành viên trong Đoàn.

Về phía Bộ Quốc phòng, tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía Tập đoàn Viettel có Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Viettel.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Viettel về các nội dung: tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW, Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW và Kết luận số 12-KL/TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng hạ tầng số quốc gia, triển khai các nền tảng số

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã báo cáo toàn diện các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, tập trung vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm.Về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thực hiện chủ trương của Trung ương, Viettel đã triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp tổ chức theo hướng “Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả.”

Mô hình tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố được kiện toàn thống nhất, vận hành ổn định từ tháng 7/2025.

Công tác phân cấp, phân quyền được tăng cường; hệ thống quản trị được số hóa mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành.

Đặc biệt, 100% cán bộ, nhân sự đồng thuận với chủ trương sắp xếp, không phát sinh khiếu nại, bảo đảm ổn định tư tưởng trong toàn Tập đoàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Viettel xác định mục tiêu tăng trưởng bình quân 12-14%/năm, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GDP quốc gia từ 10% trở lên.

Tập đoàn đã ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2030 với 5 trụ cột: viễn thông trong nước và nước ngoài; công nghệ thông tin và dịch vụ số, nghiên cứu phát triển công nghiệp công nghệ cao; chuyển phát, logistics và thương mại; trí tuệ nhân tạo.

Kết quả bước đầu cho thấy đà tăng trưởng tích cực: Quý 1/2026, doanh thu hợp nhất đạt 57.400 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 14.400 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Viettel đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong phát triển hạ tầng số quốc gia, công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và các dự án chiến lược như trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động, xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược.

Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật: 100% nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được ứng dụng, thương mại hóa; Doanh thu lĩnh vực chuyển đổi số tăng trưởng trên 20%; số đơn đăng ký sáng chế tăng 40%, số bằng sáng chế được cấp tăng hơn 50% so với năm trước.

Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng hạ tầng số quốc gia, triển khai các nền tảng số cho các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và địa phương.

Trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, Quy định số 366-QĐ/TW, Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW và Kết luận số 12-KL/TW được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong toàn Đảng bộ.

Năm 2025, 100% tổ chức đảng và đảng viên được kiểm điểm đầy đủ; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 96,6%; đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 96,8%. Công tác đánh giá ngày càng đi vào thực chất, gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh.

Góp phần xây dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia

Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những kết quả Tập đoàn Viettel đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong triển khai các chủ trương của Trung ương, sắp xếp tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả; đồng tình với những phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ mà Tập đoàn Viettel đã xác định trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí nhấn mạnh định thêm một số nội dung.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cụ thể, về công tác xây dựng Đảng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Viettel tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Tập đoàn; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát.

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về tổ chức bộ máy và quản trị, Viettel tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm sự vận hành thông suốt, đồng bộ trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cấp, từng đơn vị; nâng cao chất lượng phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành; chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc; nâng cao năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu quản trị trong môi trường số và hội nhập quốc tế.

Về triển khai các nghị quyết chiến lược của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 57, Viettel tiếp tục cụ thể hóa sâu hơn nữa thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị.

Tập trung làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy chuyển đổi từ cung cấp dịch vụ sang phát triển sản phẩm, nền tảng công nghệ.

Đồng thời, đẩy mạnh liên kết giữa nghiên cứu-sản xuất-thị trường; nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học, công nghệ; từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần xây dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Về tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, Viettel cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả; phát huy các động lực tăng trưởng mới, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ số và dịch vụ số.

Tập trung nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản; tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, chủ động thích ứng với biến động của thị trường và môi trường quốc tế; nâng cao năng lực dự báo, xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp; bảo đảm phát triển bền vững, đóng góp ngày càng lớn hơn cho ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Cùng với đó tiếp tục mở rộng không gian phát triển và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, mở rộng thị trường, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động tại các thị trường quốc tế.

Tăng cường hợp tác với các đối tác lớn, tiếp thu công nghệ tiên tiến; đồng thời phát huy năng lực nội sinh, nâng cao giá trị các sản phẩm, dịch vụ do Việt Nam làm chủ.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú trọng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia có trình độ cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ chiến lược.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn với yêu cầu thực tiễn; nâng cao năng lực quản trị, điều hành và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ các cấp.

Đồng thời, xây dựng cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật, sáng tạo; bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững của Tập đoàn trong giai đoạn tới.

Sau cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tất cả các chủ trương, quyết sách trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiếp tục phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, với điều kiện, tình hình thực tiễn; tiếp tục quán triệt, xây dựng ý chí, quyết tâm cao cho toàn Tập đoàn, toàn quân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tào Đức Thắng tiếp thu và quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn Tập đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được kết luận tại buổi làm việc, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Lãnh đạo Viettel bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Đoàn kiểm tra; khẳng định Tập đoàn sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến kết luận, coi đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện và phát triển.

“Chúng tôi xác định con người là yếu tố quyết định, Viettel sẽ xây dựng cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu làm chủ công nghệ và phát triển trong giai đoạn mới,” đồng chí Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Tập đoàn cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương để phát huy tốt hơn nữa vai trò doanh nghiệp nòng cốt, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược./.

