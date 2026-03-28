Dấu mốc 20 năm toàn cầu, Viettel Global đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 28/3, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu, đánh dấu hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ số.

Khởi đầu từ thị trường Campuchia vào năm 2006, sau 20 năm, Viettel đã hiện diện tại 16 quốc gia (bao gồm các nước đầu tư và các văn phòng đại diện). Hoạt động kinh doanh quốc tế mang lại doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp. Các thị trường nước ngoài đóng góp dòng tiền mang về nước mỗi năm từ 350-400 triệu USD trong những năm gần đây. Tỷ lệ thu hồi vốn toàn bộ dự án đạt 92%, vốn hóa thị trường của Tổng Công ty Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) hiện đạt 10 tỷ USD. Đặc biệt, trong số 10 thị trường kinh doanh viễn thông, Viettel là nhà mạng dẫn đầu tại 7 thị trường.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động - phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho những tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động và sáng tạo. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao danh hiệu cho Viettel Global.

Nhân viên của Halotel (thương hiệu viễn thông của Viettel tại Tanzania mang sản phẩm, dịch vụ tới người dân. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Công cuộc đầu tư ra nước ngoài không chỉ cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiên phong mở lối của Viettel, mà còn thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, chuyển từ doanh nghiệp nội địa thành tập đoàn công nghệ toàn cầu và là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác, góp phần tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số.”

Ông cũng yêu cầu Viettel thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất; tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật, “kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội.” Tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng mạng lưới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới, mở rộng không gian tăng trưởng; từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Viettel trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; chuyển từ tham gia thị trường sang chủ động định hình thị trường và lựa chọn đối tác, phương thức đầu tư hiệu quả, bảo đảm phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, góp phần tạo thế và lực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chủ tịch Tập đoàn Viettel cho biết chính phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành nguồn sức mạnh giúp các thế hệ cán bộ, nhân viên Viettel vượt qua nhiều khó khăn, kiên trì xây dựng và phát triển các thương hiệu viễn thông Việt Nam tại các quốc gia đầu tư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho hay đứng trước sứ mệnh kinh doanh toàn cầu, Viettel đặt mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực viễn thông, đồng thời phát triển sang lĩnh vực mới như công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao lưỡng dụng, thương mại điện tử, logistic.

Đơn vị này cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 20% hàng năm, tiếp tục mở rộng ra các thị trường, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.

Lãnh đạo Viettel nhấn mạnh sau 20 năm hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế, Viettel đang chuyển từ mô hình “đầu tư ra nước ngoài” sang chiến lược kinh doanh toàn cầu (Go Global 2.0), với mục tiêu đưa năng lực tổng thể của một tập đoàn công nghiệp – công nghệ cao ra thị trường quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế./.

Thương hiệu của Viettel tại Burundi chiến thắng giải thưởng công nghệ thế giới World Communication Awards (WCA) được xem như “Oscar ngành viễn thông." Hạng mục “Best Operator in a Growth Market” - Nhà mạng tốt nhất tại thị trường tăng trưởng vinh danh thương hiệu Lumitel.