Ninh Bình: Ứng dụng AI hỗ trợ giải quyết dịch vụ hành chính công

Sau hơn 8 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay bộ máy chính quyền địa phương tại tỉnh Ninh Bình cơ bản hoạt động thông suốt, ổn định, phát huy hiệu quả.

Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Nỗ lực phục vụ người dân, doanh nghiệp

Những ngày cuối tháng 3/2026, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Nam, người dân đến làm các thủ tục hành chính khá đông, chủ yếu liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, công chứng giấy tờ, đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Dù khối lượng công việc lớn, đội ngũ cán bộ của trung tâm vẫn tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Khu vực tiếp công dân được bố trí khang trang, rộng rãi, có nước uống, wifi miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Anh Đặng Trung Tiến (34 tuổi, phường Thành Nam) chia sẻ: “Hôm nay, tôi đến đây làm thủ tục khai sinh cho con. So với lần làm khai sinh cho cháu đầu, lần này thủ tục khá đơn giản. Tôi chỉ cần ghi đầy đủ thông tin trên giấy tờ, nếu chỗ nào chưa hiểu sẽ được cán bộ, nhân viên hướng dẫn chi tiết. Mọi thủ tục đều nhanh gọn, chỉ trong thời gian ngắn là hoàn tất.”

Từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 2/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Nam đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 7.160 hồ sơ trên các lĩnh vực: chứng thực, đất đai, xây dựng, hộ tịch…

Trong đó, số hồ sơ được trả đúng và trước hạn đạt 99%; 100% thành phần và kết quả hồ sơ được số hóa; 90% hồ sơ được lưu kho điện tử; trong năm không phát sinh phản ánh, kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Nam cho biết, phường chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với tinh thần phục vụ “thân thiện - tận tình - trách nhiệm”; quán triệt phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ.”

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người dân, địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ngoài giờ hành chính khi cần thiết; đồng thời bố trí cán bộ trực vào sáng thứ Bảy hằng tuần để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục.

Không khí làm việc nhanh chóng, tận tâm cũng được lan tỏa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Thắng.

Ông Phạm Văn Kháng (thôn Minh Dương) cho biết: "Hôm nay, tôi đến đây để làm giấy khai tử cho anh trai. Tuy phải hoàn thiện nhiều loại giấy tờ nhưng các cán bộ của trung tâm đều hướng dẫn nhiệt tình. Nhờ đó, mọi việc diễn ra nhanh chóng."

Theo ông Hoàng Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Thắng, để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, trung tâm đã công khai quy trình, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời niêm yết số điện thoại của cán bộ phụ trách tại vị trí dễ quan sát để người dân thuận tiện liên hệ khi cần.

Cùng với đó, trung tâm chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định.

Năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Ninh Bình tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể: 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98%; gần 90% hồ sơ được thực hiện theo hình thức trực tuyến; số hóa hồ sơ trong quá trình giải quyết đạt trên 90%, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Chuyển đổi số hướng tới chính quyền số

Xác định cải cách thủ tục hành chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, xã Vạn Thắng đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đổi mới phương thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Trần Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Thắng nêu rõ, địa phương đã chỉ đạo số hóa toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính; đồng thời công khai kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử của xã.

Việc này không chỉ giúp tổ chức, cá nhân thuận tiện theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở thông minh, hiện đại, thân thiện với người dân, xã Quỹ Nhất vừa đưa robot lễ tân AI vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; kỳ vọng sẽ hỗ trợ giảm tải công việc cho đội ngũ cán bộ, tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc người lần đầu thực hiện thủ tục hành chính.

Trực tiếp tham gia trải nghiệm hình thức hỏi đáp trực tiếp với trí tuệ nhân tạo, ông Lê Văn Dũng (thôn Hậu Điền) bất ngờ trước khả năng trả lời nhanh và chính xác của hệ thống.

Ông Dũng cho biết: “Hôm nay, tôi đến làm một số thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm. Khi thử hỏi robot một số nội dung, tôi nhận được câu trả lời khá chi tiết, rành mạch. Nhờ vậy, khi vào bàn làm việc, tôi đã nắm rõ các bước cần thực hiện nên thủ tục diễn ra nhanh gọn hơn.”

Theo ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỹ Nhất, robot lễ tân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép người dân trực tiếp đặt câu hỏi và nhận câu trả lời liên quan đến các thủ tục hành chính.

Trong trường hợp nội dung câu hỏi chưa rõ, hệ thống sẽ gợi ý để người dân điều chỉnh cho phù hợp với từng lĩnh vực. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để người dân từng bước làm quen với hệ thống; qua đó phát huy hiệu quả các tiện ích mà chuyển đổi số mang lại.

Việc đưa các giải pháp công nghệ thông minh như trí tuệ nhân tạo, trợ lý số vào hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính đang được nhiều địa phương tại tỉnh Ninh Bình chủ động nghiên cứu, triển khai.

Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", góp phần xây dựng chính quyền số, hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.../.

