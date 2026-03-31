Lâm Đồng: Đưa công nghệ vào đời sống từ một tuyến đường nông thôn

Tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng, mô hình “Đường cờ thông minh” trên một tuyến đường liên thôn dài gần 400m ở vùng thuần nông đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Gọi là “thông minh” bởi nơi đây đã ứng dụng khoa học, công nghệ để hỗ trợ sản xuất và đời sống của người dân. Đây là kết quả triển khai Nghị quyết của Chi bộ Thôn 3 - Lộc Ngãi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Từ nghị quyết đến thực tiễn

Có mặt tại Thôn 3 Lộc Ngãi, nhóm phóng viên TTXVN chứng kiến đoạn đường rực rỡ cờ hoa giữa vùng nông thôn yên bình. Tuyến đường chạy dọc như “xương sống” của thôn được vệ sinh sạch sẽ, điểm xuyết những chậu hoa tươi dưới chân các trụ cờ, tạo nên khung cảnh thanh bình, no ấm.

Dọc tuyến đường dài gần 400m được lắp đặt camera an ninh, phủ sóng wifi miễn phí cho người dân; hệ thống loa phát thanh thường xuyên cập nhật thông tin thời sự địa phương.

Bà Hồ Thị Hồng Liên, Bí thư Chi bộ Thôn 3 Lộc Ngãi cho biết mô hình “Đường cờ thông minh” được triển khai khi chi bộ đăng ký xây dựng thôn nông thôn kiểu mẫu bằng một nghị quyết ban hành đầu năm 2025. Khi đó, dù là thôn thuần nông, chi bộ vẫn quyết tâm thực hiện.

Sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy chi bộ triển khai đến toàn thể đảng viên. Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nguyễn Văn Anh Vũ tổ chức họp 193 hộ dân trong thôn để thông báo nghị quyết, vận động thực hiện.

Chi bộ vận động người dân mỗi hộ đóng góp 100.000 đồng cùng công sức để lắp đặt 30 trụ cờ dọc tuyến đường; trên mỗi trụ có khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chậu hoa trang trí. Ngoài đóng tiền, các hộ trong thôn ai có gì ủng hộ đó, như góp sắt, xi măng, góp công hàn sắt.

Ngày hạ trụ, bà con nghỉ làm rẫy để ra đường phụ giúp đông đảo, kịp hoàn thành công trình đúng dịp 30/4/2025 để chào mừng ngày hội của non sông.

Không chỉ dừng ở “Đường cờ thông minh”, từ nguồn đóng góp của người dân, cùng sự ủng hộ của con em xa quê và một số tổ chức, thôn đã lắp đặt hệ thống wifi công cộng miễn phí phục vụ toàn bộ khu dân cư.

Dọc tuyến đường được bố trí 12 camera giám sát an ninh, giao cho Trưởng thôn, lực lượng an ninh và Trưởng ban công tác Mặt trận theo dõi, quản lý.

Nhờ đó, những trường hợp vi phạm quy ước, hương ước như xả rác không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm… được phát hiện, nhắc nhở kịp thời. Hội trường thôn cũng được trang bị thiết bị hiện đại với màn hình lớn, phục vụ trình chiếu trong các cuộc họp, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, điều hành.

Lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở

Bí thư Chi bộ Thôn 3 Lộc Ngãi Hồ Thị Hồng Liên cho biết các tổ chức trong thôn như Mặt trận, Phụ nữ, Thanh niên, Nông dân… đều sử dụng mạng xã hội để lập nhóm trao đổi công việc hằng ngày, giúp các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Toàn thôn hiện có 193 hộ với hơn 700 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông nghiệp trên diện tích hơn 40 ha càphê và cây ăn trái. Hiện thôn chỉ còn 2 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, người dân đang tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất để thoát nghèo bền vững.

Mô hình “Đường cờ thông minh” của Chi bộ Thôn 3 Lộc Ngãi đang được Đảng bộ xã Bảo Lâm 1 đánh giá là điển hình trong vận dụng sáng tạo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào thực tiễn.

Dù chi bộ chỉ có 11 đảng viên, trong đó tới 6 đảng viên cao tuổi, đã nghỉ hưu, song vẫn phát huy tốt vai trò lãnh đạo trên địa bàn dân cư thuần nông.

Bà Vũ Thị Thanh Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Lâm 1 cho biết, Đảng bộ xã lựa chọn triển khai Nghị quyết 57 do tính thiết thực, dễ vận dụng tại địa phương.

Hiện Đảng bộ có 70 tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc với hơn 1.500 đảng viên, trong đó có 39 chi bộ nông thôn và 6 chi bộ có đảng viên là người dân tộc thiểu số. Các chi bộ đều sử dụng hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt.

Bên cạnh đó, các chi bộ Thôn 16 Lộc Thắng, chi bộ Thôn 12… cũng là những chi bộ tiêu biểu, cấp ủy là người dân tộc thiểu số, phát huy tốt vai trò lãnh đạo; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Triển khai Nghị quyết 57 tại địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đều nhận thức rõ tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bởi vậy, đến nay, 100% cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đều sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử; 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý trên môi trường mạng, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%.

Năm 2026, Đảng ủy xã Bảo Lâm 1 ban hành Kế hoạch số 49-KH/ĐU triển khai thực hiện Nghị quyết 57, với mục tiêu nâng cao năng lực nội sinh và sức cạnh tranh của nền kinh tế số; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Đồng thời, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính và phát triển bền vững./.

