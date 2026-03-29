Phương án kết nối hệ thống camera giám sát an ninh với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 phê duyệt Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Phương án nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bảo đảm an ninh, trật tự; tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hệ thống được thiết lập để kết nối, tích hợp và khai thác dữ liệu hình ảnh video, dữ liệu phân tích hình ảnh (metadata), dữ liệu sự kiện (event) từ các hệ thống camera giám sát; bảo đảm truyền dẫn, lưu trữ an toàn, chia sẻ có kiểm soát với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh theo quy định pháp luật.

Việc triển khai góp phần tăng cường năng lực giám sát theo thời gian thực, kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phương án cũng tích hợp có kiểm soát với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư và nền tảng định danh, xác thực điện tử nhằm phục vụ xác minh, đối chiếu, xử lý vi phạm và quản lý nhà nước; đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ phát triển đô thị thông minh.

Về kiến trúc, hệ thống được xây dựng theo Kiến trúc Chính phủ số Việt Nam phiên bản 4.0, theo mô hình mạng phân tán, cho phép xử lý, lưu trữ, truyền dẫn và quản lý theo từng khu vực, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng quản lý tập trung.

Dữ liệu từ hệ thống camera của lực lượng Công an nhân dân được kết nối theo mô hình phân cấp từ cấp xã đến cấp tỉnh và Bộ Công an, bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc. Dữ liệu được lưu trữ phân tán theo nhu cầu, trong đó dữ liệu đã qua phân tích, xử lý sẽ được lưu trữ lâu dài phục vụ công tác nghiệp vụ.

Đối với hệ thống camera do địa phương đầu tư, dữ liệu được tích hợp, quản lý tập trung tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP), đồng thời kết nối, chia sẻ với Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh. Dữ liệu từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được chia sẻ trên cơ sở thỏa thuận, bảo đảm tuân thủ quy định về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Việc kết nối với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư được thực hiện thông qua Trung tâm xác thực, không kết nối trực tiếp; mọi truy vấn phải thông qua các giao diện bảo mật và được kiểm soát chặt chẽ về quyền truy cập. Phương án yêu cầu quản lý dữ liệu tập trung, phân loại rõ ràng; thiết lập cơ chế xác thực, phân quyền truy cập, mã hóa dữ liệu, giám sát và ghi nhật ký toàn bộ hoạt động xử lý dữ liệu, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Lộ trình triển khai gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 1/4 đến 30/9/2026) triển khai thí điểm tại Hà Nội, Gia Lai và An Giang (đặc khu Phú Quốc).

Giai đoạn 2 (từ 1/10/2026 đến 31/12/2027) triển khai trên toàn quốc tại 34 tỉnh, thành phố.

Giai đoạn 3 (từ 1/1/2028) mở rộng kết nối theo hình thức xã hội hóa, huy động sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân./.

