Các nước ASEAN thúc đẩy phát triển điện hạt nhân phục vụ trung tâm dữ liệu AI

Các quốc gia Đông Nam Á đang thúc đẩy phát triển điện hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh thu hút các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Một số quốc gia Đông Nam Á đang khôi phục các kế hoạch hạt nhân bị đình trệ và đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng. Nếu tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đó, gần một nửa khu vực có thể sẽ có điện hạt nhân vào những năm 2030.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Đông Nam Á sẽ chiếm khoảng 25% mức tăng trưởng nhu cầu năng lượng toàn cầu vào năm 2035.

Viện nghiên cứu năng lượng Ember (Anh) cho rằng một phần nguyên nhân được cho là do đang có hơn 2.000 trung tâm dữ liệu đang được triển khai tại các nước như Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines, trong khi còn nhiều trung tâm dữ liệu khác đang được lên kế hoạch xây dựng.

Cụ thể, Malaysia đang mong muốn trở thành trung tâm điện toán AI của Đông Nam Á và đã thu hút đầu tư cũng như sự quan tâm từ các “gã khổng lồ công nghệ” như Microsoft, Google và Nvidia.

Năm ngoái, Indonesia đã bổ sung năng lượng hạt nhân vào kế hoạch năng lượng mới của nước này, với mục tiêu xây dựng 2 lò phản ứng mô-đun nhỏ vào năm 2034.

Thái Lan đã đặt mục tiêu bổ sung 600 megawatt công suất phát điện hạt nhân vào năm 2037. Giới chức Thái Lan cho rằng năng lượng hạt nhân là một “giải pháp đầy hứa hẹn” để cung cấp đủ điện sạch, giá cả phải chăng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Trong khi đó, chuyên gia Alvie Asuncion-Astronomo thuộc Viện Nghiên cứu Hạt nhân Philippines cho rằng việc giá dầu thô tăng vọt do xung đột leo thang tại Trung Đông đã thúc đẩy các quốc gia đẩy nhanh nỗ lực phát triển hạt nhân của mình.

Theo bà, năng lượng hạt nhân là một giải pháp thay thế có thể giúp Philippines tự chủ hơn về năng lượng. Năm ngoái, Philippines đã thành lập cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử mới nhằm phát triển năng lượng hạt nhân.

Ngay cả các quốc gia ở Đông Nam Á chưa có kế hoạch cụ thể cũng đang thể hiện sự quan tâm. Chiến lược quốc gia mới nhất của Campuchia thể hiện sự cởi mở đối với năng lượng hạt nhân.

Singapore năm ngoái cũng đã vạch kế hoạch nghiên cứu tiềm năng hạt nhân. Brunei, quốc gia giàu dầu khí, cũng đã nói với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng nước này đang thận trọng nghiên cứu năng lượng hạt nhân.

Theo IAEA, trên thế giới hiện có hơn 400 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động tại khoảng 30 quốc gia, đóng góp từ 4,5% đến 10% tổng sản lượng điện toàn cầu.

Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA) cho rằng công suất điện hạt nhân toàn cầu sẽ tăng hơn gấp 3 lần vào năm 2050 nếu các lò phản ứng hiện có tiếp tục hoạt động và các chính phủ đạt được những mục tiêu đã đề ra./.

