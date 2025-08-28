Đà Nẵng khởi động trung tâm dữ liệu AI với vốn đầu tư 200 triệu USD

Ngày 28/8, Tập đoàn viễn thông và hạ tầng IPTP Networks chính thức khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng.

Đây là một trong những trung tâm dữ liệu AI-Ready đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế theo mô hình phân khu tổ hợp đạt chuẩn Tier 3+/Tier 4 Uptime, hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi cho điện toán hiệu năng cao (HPC), trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và dịch vụ điện toán đám mây.

AIDC DeCenter có diện tích 10.000m2, với sức chứa 1.000 racks, công suất tối thiểu 10MW, tổng vốn đầu tư là 200 triệu USD (trong đó giai đoạn 1 là 20 triệu USD) và dự kiến khởi công ngày 29/3/2026.

Trung tâm dữ liệu AI này được áp dụng mô hình Carrier Neutral, cho phép tối ưu chi phí, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giảm rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, đảm bảo độ trễ thấp, kết nối đa chiều.

Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks khẳng định AIDC DeCenter không chỉ là một trung tâm dữ liệu, mà là hệ sinh thái hạ tầng số quốc tế đầu tiên đặt nền móng tại Việt Nam. Mục tiêu của AIDC DeCenter là kiến tạo một hạ tầng an toàn, hiệu năng và bền vững, đủ sức đáp ứng những bài toán điện toán khắt khe nhất của kỷ nguyên AI và Blockchain. Từ Đà Nẵng, AIDC DeCenter sẽ trở thành cửa ngõ công nghệ mới của Đông Nam Á, giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội và vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng toàn cầu.

Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks cho hay là hệ sinh thái hạ tầng số quốc tế đầu tiên đặt nền móng tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Trần Văn Bách, đồng sáng lập DeCenter Foundation & AIDC DeCenter, trung tâm này là dự án trọng điểm đầu tiên trong chuỗi sáng kiến của DeCenter Foundation, nhưng cũng là viên gạch khởi đầu cho một tầm nhìn dài hạn đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực.

Theo dự báo của Mordor Intelligence và GII Research, thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 524,7 MW (2025) lên 950,4 MW (2030). Do vậy, theo lãnh đạo IPTP Networks, AIDC DeCenter ra đời không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực, mà còn đặt nền móng phát triển cho các dịch vụ chiến lược tiếp theo: AI Cloud - hạ tầng đám mây AI dành cho doanh nghiệp; Human-Centered Audit Platform - nền tảng kiểm định AI minh bạch; DePIN & RWA (mạng lưới hạ tầng điện toán phân tán và số hóa tài sản thế giới thực)./.

Thủ tướng: Đẩy mạnh phát triển và làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi Thủ tướng yêu cầu phải “lấy dữ liệu làm nền tảng; lấy công nghệ làm công cụ; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy chuyển đổi số làm phương thức; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm."