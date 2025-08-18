Thủ tướng: Dự án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia thể hiện trí tuệ, khát vọng Việt Nam

Chiều 18/8, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở Dữ liệu Quốc gia tại Trung tâm.

Sự kiện do Bộ Công an tổ chức. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Nghị quyết số 175/NQ-CP, ngày 30/10/2023 của Chính phủ đã khẳng định Trung tâm Dữ liệu Quốc gia là một trụ cột quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia; nơi tập hợp các thông tin, dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và trở thành một trung tâm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và điều phối thông tin, phân tích dữ liệu về con người và các dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Trung tâm có tính sẵn sàng và ổn định cao, hoạt động liên tục 24/7; khả năng bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh thông tin, an ninh mạng ở cấp độ cao nhất; triển khai theo hướng mở, phát triển các dịch vụ tiện ích, giá trị gia tăng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về tích hợp, thu thập, lưu trữ, chia sẻ và phân tích dữ liệu.

Sau gần 2 năm triển khai, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 tại Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đề ra, gồm Trung tâm Khai thác, phân tích dữ liệu; Trung tâm Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Lưu trữ dữ liệu…

Cùng với hệ thống Cơ sở Dữ liệu Quốc gia tại đây, Trung tâm được coi là "trái tim" của chuyển đổi số, "bộ não" của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng; đúng với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành, đang được triển khai mạnh mẽ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu được giới thiệu 21 nền tảng, sản phẩm số, tiện ích cốt lõi được phát triển để hướng tới xây dựng "hệ sinh thái số quốc gia" từ dữ liệu tập trung như nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Sàn dữ liệu…

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia thuộc Bộ Công an được đưa vào vận hành chính thức ngay lập tức phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế số, xã hội số, mang lại các giá trị cốt lõi.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung vừa khai thác vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1, vừa triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 2, số 3 theo đúng lộ trình đề ra.

Phát biểu tại sự kiện trong không khí cả nước chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng chia sẻ quá trình chỉ đạo quyết liệt, từ cuối năm 2023, Thủ tướng đã giao Bộ Công an xây dựng bằng được Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và chỉ sau thời gian ngắn đến nay đã hoàn thành xây dựng Trung tâm và vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, thể hiện niềm tin trao đúng chỗ, trái tim trao đúng người.

Thủ tướng Chính phủ cho biết khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, yêu cầu khách quan, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Đánh giá cao Bộ Công an và các cơ quan liên quan đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức buổi Lễ khai trương với cách thể hiện báo cáo, trải nghiệm các tiện ích, hiệu quả đầu tư của Dự án một cách trực quan, sinh động; thể hiện được vị trí, tầm quan trọng của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Hệ thống Cơ sở dữ liệu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng cho biết, xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia là một nhiệm vụ trọng yếu của chiến lược phát triển hạ tầng số, Chính phủ số.

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia có diện tích trên 20ha, là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Công an, sự vào cuộc có hiệu quả các bộ, ngành và các nhà thầu đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát hiện trường, làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão," "chỉ bàn làm, không bàn lùi," "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm," "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương," "làm việc liên tục 24/7," "3 ca, 4 kíp," "tranh thủ từng giờ, từng phút," kề vai sát cánh, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể"; thần tốc thi công hoàn thành giai đoạn 1 dự án trong thời gian hơn 9 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra; đồng thời tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 1,2 nghìn tỷ đồng.

Biểu dương tinh thần và quyết tâm của Bộ Công an, nhất là các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục 12 đã luôn bám sát, chỉ đạo, điều hành trực tiếp tại công trường; các nhà thầu xây lắp, cung cấp máy móc, thiết bị đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành Dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, Thủ tướng nhấn mạnh, Dự án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia được đưa vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh về cả kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh-quốc phòng.

Trong đó, Dự án mang ý nghĩa chiến lược góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nhân lực số và công dân số; thể hiện ý chí, niềm tin và sức mạnh với tinh thần "Không có gì là không thể, chỉ có quyết tâm làm," "Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và biết cách làm hay, hăng say, sáng tạo thì mới thành công."

Dự án đã nâng cao vai trò, uy tín, vị thế của ngành Công an, lực lượng xung kích, tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, thông minh, sáng tạo, vừa làm vừa hoàn thiện, vừa làm vừa đổi mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội.

Dự án thể hiện khát vọng, tự tin, bản lĩnh, giá trị con người Việt Nam nói chung và lực lượng Công an nói riêng, với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, sự quyết tâm vượt lên mạnh mẽ thể hiện “Ý chí Việt Nam - Trí tuệ Việt Nam - Khát vọng Việt Nam.”

Chỉ rõ, điều quan trọng là Dự án đưa vào vận hành, người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng, tiết kiệm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và các công việc có liên quan, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, mang lại hạnh phúc, ấm no cho người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, qua việc thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các công trình, dự án lớn có thể vận dụng trong thời gian tới.

Trong đó có bài học về công tác quản lý lãnh đạo, điều hành, chỉ huy; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của lực lượng Công an, các doanh nghiệp; sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chủ động tích cực, bản lĩnh của lực lượng Công an và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, kịp thời động viên, khen thưởng, tạo không khí hăng say làm việc, tất cả vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

Lưu ý, việc hoàn thành xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở Dữ liệu Quốc gia tại Trung tâm mới là kết quả bước đầu; để tiếp tục xây dựng các Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 2, số 3 và phát huy giá trị của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu với vai trò kiến tạo, tiên phong, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, phải tiên phong trong kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy để mọi thành phần trong xã hội có thể khai thác và sử dụng hiệu quả.

Trung tâm phải xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược; là một nguồn tài nguyên quốc gia mới, có vai trò then chốt trong việc hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với tinh thần "Một hệ thống thống nhất, một dữ liệu duy nhất, một dịch vụ liền mạch".

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia phải được xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến, đồng bộ, hiện đại; áp dụng các chuẩn mực về an ninh, an toàn ở cấp độ cao nhất; đồng thời với phát triển trí tuệ nhân tạo, nhất là trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

Với quan điểm, con người là nhân tố quyết định, Thủ tướng chỉ rõ, cán bộ, chiến sỹ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia cần phải có một trái tim nóng, đầy nhiệt huyết và một bộ óc thông minh, sáng tạo và tư duy luôn đổi mới; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để mọi hoạt động của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đều hướng tới mục tiêu phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cho biết, thời gian tới, nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, không thể không phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó Trung tâm Dữ liệu Quốc gia là trái tim. "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội ủng hộ, nhân dân đồng tình, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi," Thủ tướng nhấn mạnh.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan trong việc phát triển Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; bảo đảm nguồn nhân lực; bảo đảm kinh phí hoạt động; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác quốc tế để phát triển, phát huy hiệu quả Trung tâm Dữ liệu Quốc gia..., Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng phát triển mạnh mẽ; sự chủ động, quyết tâm và nỗ lực của Bộ Công an và cán bộ, chiến sỹ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức để trở thành người chiến sỹ xung kích trên mặt trận chuyển đổi số; tiếp tục nêu cao và làm tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ," xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

