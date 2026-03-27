Các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ họp bàn về dầu mỏ, lương thực và lao động di cư

Ngày 27/3, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. thông báo Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ diễn ra ở thành phố Cebu của nước này trong hai ngày 8-9/5.

Nhà lãnh đạo Philippines cho biết trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu gia tăng liên quan đến xung đột ở Trung Đông, các nước thành viên ASEAN đã quyết định tổ chức cuộc họp cấp cao sắp tới với quy mô thu hẹp.

Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào nguồn cung dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ, nguồn cung và giá cả thực phẩm, cùng với vấn đề về lao động di cư.

Philippines hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2026 với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung” (Navigating our future together) với 3 ưu tiên lớn là củng cố hòa bình và an ninh, tăng cường các hành lang thịnh vượng và thúc đẩy trao quyền cho người dân./.

